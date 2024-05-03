Нападающий Барселоны Витор Роке может оказаться в одном из топ-5 европейских чемпионатов.

Адаптация бразильца в составе "кулес" проходит достаточно тяжело. Витор Роке почти не попадает в стартовый состав, а теперь рискует пропустить встречу с Жироной.

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Как информирует Jijantes FC, бразилец не тренировался с командой накануне каталонского дерби. Роке покинул расположение Барселоны спустя 10 минут после начала подготовку из-за общего дискомфорта.

Ранее сообщалось, что руководство "блаугранас" готово отдать бразильца в аренду. Такие команды, как Манчестер Юнайтед, Наполи, Ницца и Лион внимательно следят за его ситуацией. Сам Витор Роке не имеет желания покидать Барселону и уходить в аренду. Окружение игрока готово требовать полноценного трансфера.

Напомним, что бразилец присоединился к "кулес" зимой 2024 года. В общем Роке сыграл за Барселону в 13 матчах, в которых забил два гола.

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