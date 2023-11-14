Сборная Украины в отборе на Евро-2024: турнирная таблица, результаты и календарь матчей
Национальная сборная Украины сражается за выход на чемпионат Европы-2024. "Сине-желтые" стартовали в квалификации 26 марта, а завершат ее 20 ноября матчем против Италии.
Наша команда попала в группу С, где ее соперниками стали два финалиста Евро-2020 – Италия и Англия. Другие оппоненты сборной Украины – Северная Македония и Мальта. В финальную часть чемпионата Европы-2024 выйдут команды, которые займут первые два места группы.
Одна путевка на Евро уже досталась сборной Англии, которая досрочно гарантировала себе первое место в группе, ведь имеет преимущество в личных матчах как над Украиной, так и Италией. На вторую путевку претендуют Украина и Италия, которые сыграют в последнем туре отбора. Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене.
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В данный момент Украина опережает Италию на три очка, но сыграла на матч больше. В пятницу, 17 ноября, "Скуадра Адзурра" сыграет против Северной Македонии, а команда Сергея Реброва этот тур будет пропускать. В случае одинакового количества очков преимущество перед очковым матчем будет у Италии, которая в сентябре обыграла Украину на Сан-Сиро. Соответственно, "сине-желтых" устроит только победа. Если сборная Италии потеряет очки с Северной Македонией, то украинцам будет достаточно даже ничьей.
Турнирная таблица группы С по состоянию на 14 ноября 2023 г.
Напомним, сборная Украины начала отбор на Евро-2024 в конце марта. На матче 1-го тура с Англией исполняющим обязанности главного тренера был Руслан Ротань, а игра завершилась поражением "сине-желтых" со счетом 0:2.
В июне команду принял Сергей Ребров, под руководством которого сборная Украины обыграла Северную Македонию (3:2 после 0:2 по ходу матча) и Мальту (1:0). В сентябре "сине-желтые" разошлись миром с Англией (1:1) и проиграли Италии (1:2). И, наконец, в октябре Украина обыграла аутсайдеров группы – Северную Македонию (2:0) и Мальту (3:1). Остался только матч против Италии, который и решит судьбу путевки на чемпионат Европы.
Отбор на Евро-2024: результаты и календарь матчей группы С
1 тур (23 марта)
Италия – Англия – 1:2
Северная Македония – Мальта – 2:1
2 тур (26 марта)
Мальта – Италия – 0:2
3 тур (16 июня)
Мальта – Англия – 0:4
Северная Македония – Украина – 2:3
4 тур (19 июня)
Англия – Северная Македония – 7:0
5 тур (9 сентября)
Северная Македония – Италия – 1:1
6 тур (12 сентября)
Мальта – Северная Македония – 0:2
7 тур (14 октября)
Украина – Северная Македония – 2:0
Италия – Мальта – 4:0
8 тур (17 октября)
Англия – Италия – 3:1
9 тур (17 ноября)
Северная Македония – Италия
Англия – Мальта
10 тур (20 ноября)
Северная Македония – Англия
Украина – Италия
Видеообзоры матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024
Англия – Украина – 2:0 (26 марта)
Северная Македония – Украина – 2:3 (16 июня)
Украина – Мальта – 1:0 (19 июня)
Украина – Англия – 1:1 (9 сентября)
Италия – Украина – 2:1 (12 сентября)
Украина – Северная Македония – 2:0 (14 октября)
Мальта – Украина – 1:3 (17 октября)