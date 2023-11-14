Национальная сборная Украины сражается за выход на чемпионат Европы-2024. "Сине-желтые" стартовали в квалификации 26 марта, а завершат ее 20 ноября матчем против Италии.

Наша команда попала в группу С, где ее соперниками стали два финалиста Евро-2020 – Италия и Англия. Другие оппоненты сборной Украины – Северная Македония и Мальта. В финальную часть чемпионата Европы-2024 выйдут команды, которые займут первые два места группы.

Одна путевка на Евро уже досталась сборной Англии, которая досрочно гарантировала себе первое место в группе, ведь имеет преимущество в личных матчах как над Украиной, так и Италией. На вторую путевку претендуют Украина и Италия, которые сыграют в последнем туре отбора. Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене.

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В данный момент Украина опережает Италию на три очка, но сыграла на матч больше. В пятницу, 17 ноября, "Скуадра Адзурра" сыграет против Северной Македонии, а команда Сергея Реброва этот тур будет пропускать. В случае одинакового количества очков преимущество перед очковым матчем будет у Италии, которая в сентябре обыграла Украину на Сан-Сиро. Соответственно, "сине-желтых" устроит только победа. Если сборная Италии потеряет очки с Северной Македонией, то украинцам будет достаточно даже ничьей.

Турнирная таблица группы С по состоянию на 14 ноября 2023 г.

Напомним, сборная Украины начала отбор на Евро-2024 в конце марта. На матче 1-го тура с Англией исполняющим обязанности главного тренера был Руслан Ротань, а игра завершилась поражением "сине-желтых" со счетом 0:2.

В июне команду принял Сергей Ребров, под руководством которого сборная Украины обыграла Северную Македонию (3:2 после 0:2 по ходу матча) и Мальту (1:0). В сентябре "сине-желтые" разошлись миром с Англией (1:1) и проиграли Италии (1:2). И, наконец, в октябре Украина обыграла аутсайдеров группы – Северную Македонию (2:0) и Мальту (3:1). Остался только матч против Италии, который и решит судьбу путевки на чемпионат Европы.

Отбор на Евро-2024: результаты и календарь матчей группы С

1 тур (23 марта)

Италия – Англия – 1:2

Северная Македония – Мальта – 2:1

2 тур (26 марта)

Англия – Украина – 2:0

Мальта – Италия – 0:2

3 тур (16 июня)

Мальта – Англия – 0:4

Северная Македония – Украина – 2:3

4 тур (19 июня)

Англия – Северная Македония – 7:0

Украина – Мальта – 1:0

5 тур (9 сентября)

Украина – Англия – 1:1

Северная Македония – Италия – 1:1

6 тур (12 сентября)

Мальта – Северная Македония – 0:2

Италия – Украина – 2:1

7 тур (14 октября)

Украина – Северная Македония – 2:0

Италия – Мальта – 4:0

8 тур (17 октября)

Англия – Италия – 3:1

Мальта – Украина – 1:3

9 тур (17 ноября)

Северная Македония – Италия

Англия – Мальта

10 тур (20 ноября)

Северная Македония – Англия

Украина – Италия

Видеообзоры матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024

Англия – Украина – 2:0 (26 марта)

Северная Македония – Украина – 2:3 (16 июня)

Украина – Мальта – 1:0 (19 июня)

Украина – Англия – 1:1 (9 сентября)

Италия – Украина – 2:1 (12 сентября)

Украина – Северная Македония – 2:0 (14 октября)

Мальта – Украина – 1:3 (17 октября)