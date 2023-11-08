"Начнем с того, что вокруг этой истории раздули какую-то невероятную измену, коррупционную схему со стороны сборной Италии и УЕФА. Якобы сделано все, чтобы нас выкинуть, потому что Украина не может отдыхать перед матчем против "Скуадры Адзурры", это неравные условия для великой Италии. На самом деле информация подана максимально криво.

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Где-то, кажется, лет 10 назад состоялась официальная централизация телеправ национальных ассоциаций в УЕФА. Что это означает? Что все ассоциации передают права на трансляции в УЕФА, а УЕФА эти трансляции организует и затем перечисляет раз в год деньги каждой ассоциации. Учитывая то, что есть 5 официальных окон для проведения матчей сборных (март, июнь, сентябрь, октябрь и ноябрь), по 2 слота на каждое окно, то учитывается это количество матчей в личных контрактах между ассоциацией и УЕФА из расчета 10 матчей в год. УАФ имеет контракт с УЕФА на эти трансляции на 6 лет и на 60 матчей – то есть в среднем 10 матчей в год.

Хотел бы конкретизировать, что нет никакой обязанности. Нет никаких "must'ов" и никаких "have'ов". Есть ситуация, при которой, если ты, например, не сыграешь какой-то матч – УЕФА просто не доплатит тебе эти деньги или вычтет из суммы контракта на год какую-то определенную сумму. Одну десятую, как я понимаю. И здесь ситуация в том, что УАФ уже нарушала эти договоренности, но никаких санкций там не было.

Что произошло с матчем с Брентфордом? Давайте просто поймем, потому что сейчас некоторые говорят: "Стоп, мы уже сыграли 9 матчей, Брентфорд был, и Италия – десятая, не надо играть с Лехией". Поединок против англичан был итогом персональной договоренности Петракова с Брентфордом. И этот матч достался штабу Ротаня просто по наследству – они не могли его не сыграть, потому что уже был документ об этом.

УЕФА сказал тогда: "Нас не интересует этот матч вообще. Мы знаем, что вы сыграете дополнительный третий слот в июне против Германии – супер, мы берем его". Но, если матч против Брентфорда не считать, то у нас сейчас 8 матчей. С Италией – 9-й, и нужен 10-й, чтобы УЕФА нас потом просто не оштрафовал.

А сейчас давайте о главном. Знал ли тренерский состав сборной, знала ли федерация, что надо будет играть этот матч? Ответ: "Да, все это знали". Еще за 2 месяца до этого периода они знали, что будет матч 16 или 17 ноября. И планировалось сыграть с одной из сборных, но, по моей информации, в определенных финансовых аспектах эта сделка сорвалась.

Встал вопрос: против кого играть? Первый вариант был – играть против Славии в Праге. Но оказалось, что там нет достойных условий для тренировки сборной, и этот вариант был отменен. Второй вариант – Лехия Гданьск. Договоренность с Лехией была месяц или полтора назад. Только потом на связь вышла федерация футбола Лаоса, спросила, какие условия, им ответили: "Ребята, поздно, играем с Лехией.

Поэтому, как вы понимаете, история о том, что кто-то нас заставляет играть против Лаоса – это, мягко говоря, бред. Все знали, что этот матч будет в эти сроки, и уже давно знают, с кем этот матч будет в эти сроки", – сказал Спиваковский в программе"ТаТоТаке".

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