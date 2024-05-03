Скандал с переходом лучшего бомбардира Ла Лиги Артема Довбыка в Жирону, который сейчас раздувают испанские СМИ, имеет искусственный характер. И сенсация о том, что испанскую команду могут лишить права участие в еврокубках, высосана из пальца. Так считает агент футболиста сборной Украины Алексей Люндовский.

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"Чтобы понять, откуда растут ноги этой "сенсации", достаточно зайти на страницу адвоката Евгения Кузьмина. Он очень активно комментирует футбольные дела, хотя в них ничего не понимает, – рассказал Футбол 24 Люндовский. – Он там рекламирует себя как защитника девушек и женщин от интернет-мошенников. Мне даже смешно. Конечно, никто Жирону и Днепр-1 не будет наказывать, ведь переход состоялся прозрачно, нарушений законодательства не было.

Никакого расследования не ведется, Жирона спокойно финиширует, а в следующем сезоне будет играть в еврокубках. А этим адвокатом, который таким способом делает себе рекламу, займутся компетентные органы".

Жирона готовится к матчу с Барселоной в Ла Лиге. Команда уже обеспечила себе место в еврокубках, а в случае, если 4 мая сыграет не хуже, чем Атлетик во встрече против Хетафе, то досрочно попадет в групповой турнир Лиги чемпионов.

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