С 1 января 2023 украинец станет игроком Слатины. Об этом сообщает пресс-служба румынского клуба.

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Плохотнюк воспитывался в структурах Черноморца и Динамо, но на взрослом уровне дебютировал за Ингулец (20 матчей, 3 гола). В начале 2022 года форвард перебрался во второй дивизион Румынии, подписав контракт с Политехникой Яссы. За эту команду украинский легионер в общей сложности отыграл 21 матч, в которых оформил 6 голов и 1 ассист. Впрочем, этого оказалось недостаточно для продления контракта.

Новый клуб 23-летнего Плохотнюка также выступает во втором дивизионе Румынии. Если Политехника пошла зимовать второй и претендует на повышение, то Слатина является лишь крепким середняком.

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