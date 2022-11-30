Безперечно, ви чули усі ці імена: Беллінгем, Педрі, Гаві, Фаті, Гвардіол, Рейна, Мусіала, Мукоко… Це молоді зірки топ-рівня, які у 18-20 років розривають свої ліги та вже є лідерами своїх команд. Класної гри від них чекають і на полях Катару. Однак у заявках учасників ЧС-2022 вистачає й інших перспективних гравців, які у майбутньому можуть запалити.

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR обрав 10 неочевидних проспектів віком до 21 року, які можуть проявити себе на Мундіалі та вже незабаром ще гучніше заявити про себе усьому світові. Проблем із вибором немає – у заявки команд на чемпіонат світу потрапили майже 50 футболістів віком до 21-го року.

Папе Сарр, 20 років

Сенегал, Тоттенхем

Лише 13 хвилин на полі – поки талановитий півзахисник отримав обмаль ігрового часу на ЧС-2022. Проте Сенегал вийшов у плей-оф, а, отже, Сарр матиме змогу покращити свій показник і допомогти команді. За національну збірну Папе дебютував у 18 років і встиг виграти з нею Кубок африканських націй (де зіграв теж 13 хвилин). Великі надії на Сарра покладають у Тоттенхемі, за який він поки не дебютував (5 матчів на лаві запасних в АПЛ). Зате у попередній команді, французькому Метці, хлопець був одним із лідерів. Крім того, у минулому році він несподівано отримав нагороду найкращому молодому гравцю Африки.

Тріумф улюбленої команди на ЧС подарує незабутні емоції, проте навіть це не зрівняється з нашою перемогою над окупантами. Наближати її легко: до кінця 2022 року 10 гривень з продажу кожної пляшки HLIBNY DAR буде відраховуватись до фонду “Повернись живим”. Більше про акцію дізнавайтесь на сайті. Разом збираємо на перемогу!





Джевісон Беннетт, 18 років

Коста-Ріка, Сандерленд

Джевісон з батьком та братами

Один із шести гравців у заявках на Мундіаль, який народився у 2004-му році. Беннетт дебютував за головну команду країни незадовго після досягнення 17-річчя (встановив національний рекорд). Поки його не назвеш основним гравцем збірної Коста-Ріки, проте Джевісон отримує чимало ігрового часу, зокрема й на ЧС-2022. Може зіграти на обох флангах, хоча комфортніше почувається на позиції лівого вінгера. А ще у хлопця футбольні гени – його батько та дядько грали за збірну Коста-Ріки.

Камалдін Сулемана, 20 років

Гана, Ренн

У жовтні він грав проти київського Динамо у Лізі Європи. Поки звична роль Камалдіна у Ренні – виходи на заміну. Свою європейську кар'єру хлопець розпочинав у данському Норшелланні, куди перебрався після навчання у відомій ганській академії Right to Dream. Швидкість, дриблінг, технічні навички – преса пророкує цьому парубку, який зазвичай грає на лівому фланзі атаки, велике майбутнє. Виступи у Ренні – своєрідний місток нагору. Кажуть, в юності Камалдіном цікавилися МЮ та Ліверпуль. "Якщо ви не бачили Камалдіна Сулемана, просто уявіть Кілліана Мбаппе", – написав якось один із ганських журналістів.

Гаранг Куоль, 18 років

Австралія, Сентрал Кост Марінерс

Другий наймолодший гравець у заявках команд на ЧС-2022. Гаранг з'явився на світ в єгипетському таборі біженців після того, як його родина втекла з Південного Судану у пошуках кращої долі. Коли Куолю виповнилося 6 років, разом із батьками та братами він переїхав до Австралії, де й почав займатися футболом на серйозному рівні. За "соккеруз" дебютував наприкінці вересня, однак вже встиг вийти на поле і на катарському Мундіалі. 30 вересня Ньюкасл оголосив про підписання Куоля – австралійський форвард приєднається до клубу АПЛ у січні.

П'єро Інкап'є, 20 років

Еквадор, Байєр

Влітку минулого року ним цікавився Шахтар, утім талановитий еквадорський захисник обрав Байєр, де проводить свій другий сезон. І варто сказати, що у Леверкузені Інкап'є одразу став основним виконавцем, до того ж зіграв з "фармацевтами" на груповому етапі Ліги чемпіонів. Вихованець футбольної школи еквадорського Індепендьєнте дель Вальє також є основним лівим центральним захисником своєї збірної і на ЧС-2022 відіграв три матчі. На жаль, еквадорці вже вирушають додому – у ключовому матчі проти Сенегалу Інкап'є привіз пенальті у власні ворота. Однак видається, що Байєр – далеко не межа для талановитого оборонця.

Єремі Піно, 20 років

Іспанія, Вільяреал

На катарському чемпіонаті нападник на поле ще не виходив, утім, ймовірно, це далеко не останній великий форум для Піно. Вже зараз ним активно цікавиться ряд клубів АПЛ (подейкують – найбільш предметно Челсі та Астон Вілла). Із 14 років Єремі перебуває у структурі Вільяреалу, відмовившись від пропозиції Барселони (раніше він займався у школі Лас-Пальмасу, де перетинався із Педрі). Піно пройшов усі можливі юнацькі збірні Іспанії, грав проти Динамо у Лізі Європи та оформив перший покер "жовтої субмарини" у Прімері (лише три гравці робили це у більш ранньому віці).

Ганнібал Межбрі, 19 років

Туніс, Бірмінгем

Цього юнака часто порівнюють не з певним відомим футболістом, а з героєм мультфільму "Сімпсони". Навіть, якщо ви його не дивилися, то точно бачили чолов'ягу з пишною шевелюрою на прізвисько Другий Номер Боб. Ганнібал народився у Франції у сім'ї вихідців з Тунісу. Спершу він виступав за юнацькі збірні Франції, однак згодом зробив вибір на користь етнічної батьківщини. У 2019-му переїхав у Манчестер Юнайтед, звідки його орендував Бірмінгем (хоча Межбрі встиг дебютувати за манкуніанців в АПЛ). Комфортна позиція для Ганнібала – центр поля. Найкраще стиль тунісця охарактеризував легендарний Ніккі Батт: "Межбрі – лідер. Він грає у футбол зі швидкістю 100 миль на годину і безупинно бігає туди-сюди".

Зено Дебаст, 19 років

Бельгія, Андерлехт

Наймолодший капітан в історії Андерлехта вже зіграв три поєдинки за збірну і отримав компліменти від Роберто Мартінеса. "Це один із найбільш вражаючих дебютів за останні роки", – заявив керманич бельгійців. Дебаста називають новим Венсаном Компані. До речі, у дитинстві Зено фанатів від лідера оборони Манчестер Сіті, а згодом саме Компані почав залучати хлопця до основи очолюваного ним Андерлехту. А ще Зено розповідав, що у юності сильно хвилювався через помилки на полі. Однак психологічна робота з фахівцями дала свої результати.

Нікола Залевскі, 20 років

Польща, Рома

Уродженець італійського міста Тіволі є одним із яскравих представників молодих польських проспектів, хоч і з незвичною історією. Нікола народився в Італії у родині поляків і ухвалив рішення виступати за збірну з батьківщини його предків. Залевскі виховувався в академії Роми і паралельно пройшов збірні Польщі усіх можливих вікових категорій. Нікола успішно прогресує під керівництвом Жозе Моурінью, який перекваліфікував поляка з лівого вінгера у латераля.

Армель Белла-Кочап, 20 років

Німеччина, Саутгемптон

Потрапляння цього парубка у фінальний список Ганса-Дітера Фліка на ЧС-2022 викликало велике здивування. До поїздки у Катар Белла-Кочап мав у активі лише 56 хвилин за національну збірну. До того ж тренерський штаб Бундестім відчепив Матса Хуммельса. Армель народився у Парижі в сім'ї Сиріля Флорана Белла, який провів кілька матчів за збірну Камеруну та нижчолігові німецькі команди, а згодом перебрався у структуру Бохума, з яким пробився в Бундеслігу. Нині Белла-Кочап – основний оборонець Саутгемптона із серйозними перспективами. Проте поїздка у Катар – величезний аванс від тренерського штабу збірної.