Польский форвард оформил хет-трик в матче с Валенсией и помог "кулес" одержать победу со счетом 4:2. Два мяча Роберт Левандовски забил головой.

Хет-трик Левандовски и фейл тер Штегена в видеообзоре матча Барселона – Валенсия – 4:2

Согласно данным Opta, поляк стал первым нападающим Барселоны со времен Самюэля Это'О, который забил два гола головой в матче Ла Лиги, и самым возрастным игроком, который сделал это в 21 веке (35 лет и 252 дня). Кроме того, Левандовски принес больше всего очков своей команде благодаря своим забитым мячам – 17 (16 голов). Форвард опередил по этому показателю Беллингема и Майораля (14).

Напомним, в текущем сезоне Роберт Левандовски сыграл за Барселону в 44 матчах во всех турнирах. В активе поляка 23 гола и девять ассистов.

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