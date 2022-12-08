З 1 січня 2023 року українець стане гравцем Слатіни. Про це інформує прес-служба румунського клубу.

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Плохотнюк виховувався у структурах Чорноморця та Динамо, але на дорослому рівні дебютував за Інгулець (20 матчів, 3 голи). На початку 2022 року форвард перебрався до другого дивізіону Румунії, підписавши контракт з Політехнікою Яси. За цю команду український легіонер загалом відіграв 21 матч, в яких оформив 6 голів та 1 асист. Втім, цього виявилося замало для продовження контракту.

Новий клуб 23-річного Плохотнюка також виступає у другому дивізіоні Румунії. Якщо Політехніка пішла зимувати другою і претендує на підвищення, то Слатіна є лише міцним середняком.

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