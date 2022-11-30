За кем следить на чемпионате мира? Кто из молодых может выстрелить? Кому прочат большое будущее? Знакомимся поближе с юными звездами.

Безусловно, вы слышали эти имена: Беллингем, Педри, Гави, Фати, Гвардиол, Рейна, Мусиала, Мукоко… Это молодые звезды топ-уровня, которые в 18-20 лет разрывают свои лиги и уже являются лидерами своих команд. Классную игру от них ждут и на полях Катара. Однако в заявках участников ЧМ-2022 хватает и других перспективных игроков, которые могут в будущем зажечь.

Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR выбрал 10 неочевидных проспектов в возрасте до 21 года, которые могут проявить себя на Мундиале и вскоре еще громче заявить о себе всему миру. Проблем с выбором нет – в заявки команд на чемпионат мира попали почти 50 футболистов в возрасте до 21 года.

Папе Сарр, 20 лет

Сенегал, Тоттенхэм

Только 13 минут на поле – пока талантливый полузащитник получил мало игрового времени на ЧМ-2022. Однако Сенегал вышел в плей-офф, а значит, Сарр сможет улучшить свой показатель и помочь команде. За национальную сборную Папе дебютировал в 18 лет и успел выиграть Кубок африканских наций (где сыграл тоже 13 минут). Большие надежды на Сарра возлагают в Тоттенхэме, за который он пока не дебютировал (5 матчей на скамейке запасных в АПЛ). Зато в предыдущей команде, французском Метце, парень был одним из лидеров. Кроме того, в прошлом году он неожиданно получил награду лучшему молодому игроку Африки.

Триумф любимой команды на ЧМ подарит незабываемые эмоции, однако это даже не сравнится с нашей победой над оккупантами. Приближать ее легко: до конца 2022 года 10 гривен с продажи каждой бутылки HLIBNY DAR будет отчисляться в фонд "Вернись живым". Больше об акции узнайте на сайте. Вместе собираем на победу!





Джевисон Беннетт, 18 лет

Коста-Рика, Сандерленд

Джевисон с отцом и братьями

Один из шести игроков в заявках на Мундиаль, родившихся в 2004 году. Беннетт дебютировал за главную команду страны незадолго по достижении 17-летия (установил национальный рекорд). Пока его не назовешь основным игроком сборной Коста-Рики, однако Джевисон получает немало игрового времени, в том числе и на ЧМ-2022. Может сыграть на обоих флангах, хотя комфортнее себя чувствует на позиции левого вингера. А еще у парня футбольные гены – его отец и дядя играли за сборную Коста-Рики.

Камалдин Сулемана, 20 лет

Гана, Ренн

В октябре он играл против киевского Динамо в Лиге Европы. Пока привычная роль Камалдина в Ренне – выходы на замену. Свою европейскую карьеру парень начинал в датском Норшеллане, куда перебрался после учебы в известной ганской академии Right to Dream. Скорость, дриблинг, технические навыки – пресса предсказывает этому футболисту, обычно играющему на левом фланге атаки, большое будущее. Выступления за Ренн – своеобразный мостик вверх. Говорят, в юности Камалдином интересовались МЮ и Ливерпуль. "Если вы не видели Камалдина Сулемана, просто представьте Киллиана Мбаппе", – написал однажды из ганских журналистов.

Гаранг Куоль, 18 лет

Австралия, Сентрал Кост Маринерс

Второй самый молодой игрок в заявках команд на ЧМ-2022. Гаранг появился на свет в египетском лагере беженцев после того, как его семья сбежала из Южного Судана в поисках лучшей жизни. Когда Куолю исполнилось 6 лет, он вместе с родителями и братьями переехал в Австралию, где и начал заниматься футболом на серьезном уровне. За "соккеруз" дебютировал в конце сентября, однако уже успел выйти на поле и на катарском Мундиале. 30 сентября Ньюкасл объявил о подписании Куоля – австралийский форвард присоединится к клубу АПЛ в январе.

Пьеро Инкапье, 20 лет

Эквадор, Байер

Летом прошлого года им интересовался Шахтер, но талантливый эквадорский защитник выбрал Байер, где проводит свой второй сезон. И следует сказать, что в Леверкузене Инкапье сразу стал основным исполнителем, к тому же сыграл с "фармацевтами" на групповом этапе Лиги чемпионов. Воспитанник футбольной эквадорской школы Индепендьенте дель Валье также является основным левым центральным защитником своей сборной и на ЧМ-2022 отыграл три матча. К сожалению, эквадорцы уже отправляются домой – в ключевом матче против Сенегала Инкапье привез пенальти в свои ворота. Однако кажется, что Байер – далеко не предел для талантливого защитника.

Йереми Пино, 20 лет

Испания, Вильярреал

На катарском чемпионате нападающий на поле еще не выходил, впрочем, вероятно, это далеко не последний большой форум для Пино. Уже сейчас им активно интересуется ряд клубов АПЛ (говорят – наиболее предметно Челси и Астон Вилла). С 14 лет Йереми находится в структуре Вильярреала, отказавшись от предложения Барселоны (ранее он занимался в школе Лас-Пальмаса, где пересекался из Педри). Пино прошел все возможные юношеские сборные Испании, играл против Динамо в Лиге Европы и оформил первый покер "желтой субмарины" в Примере (только три игрока делали это в более раннем возрасте).

Ганнибал Межбри, 19 лет

Тунис, Бирмингем

Этого юношу часто сравнивают не с известным футболистом, а с героем мультфильма "Симпсоны". Даже если вы его не смотрели, то точно видели мужчину с пышной шевелюрой по прозвищу Второй Номер Боб. Ганнибал родился во Франции в семье выходцев из Туниса. Сначала он выступал за юношеские сборные Франции, однако со временем сделал выбор в пользу этнической родины. В 2019-м переехал в Манчестер Юнайтед, откуда его арендовал Бирмингем (хотя Межбри успел дебютировать за манкунианцев в АПЛ). Комфортная позиция для Ганнибала – центр поля. Лучше всего стиль тунисца охарактеризовал легендарный Никки Батт: "Межбри – лидер. Он играет в футбол со скоростью 100 миль в час и непрерывно бегает туда-сюда".

Зено Дебаст, 19 лет

Бельгия, Андерлехт

Самый молодой капитан в истории Андерлехта уже сыграл три поединка за сборную и получил комплимент от Роберто Мартинеса. "Это один из самых впечатляющих дебютов за последние годы", – заявил рулевой бельгийцев. Дебаста называют новым Венсаном Компани. Кстати, в детстве Зено фанател от лидера обороны Манчестер Сити, а впоследствии именно Компани стал привлекать парня в основу возглавляемого им Андерлехта. А еще Зено рассказывал, что в юности сильно волновался из-за ошибок на поле. Однако психологическая работа со специалистами дала свои результаты.

Никола Залевски, 20 лет

Польша, Рома

Уроженец итальянского города Тиволи является одним из ярких представителей молодых польских проспектов, хоть и с необычной историей. Никола родился в Италии в семье поляков и принял решение выступать за сборную с родины его предков. Залевски воспитывался в академии Ромы и параллельно прошел сборные Польши всех возможных возрастов. Никола успешно прогрессирует под руководством Жозе Моуринью, который переквалифицировал поляка из левого вингера в латераля.

Армель Белла-Кочап, 20 лет

Германия, Саутгемптон

Попадание этого парня в финальный список Ганса-Дитера Флика на ЧМ-2022 вызвало большое удивление. До поездки в Катар Белла-Кочап имел в активе всего 56 минут за национальную сборную. К тому же тренерский штаб Бундестим отцепил Матса Хуммельса. Армель родился в Париже в семье Сириля Флорана Белла, который провел несколько матчей за сборную Камеруна и низшелеговые немецкие команды, а затем перебрался в структуру Бохума, с которым пробился в Бундеслигу. В настоящее время Белла-Кочап – основной защитник Саутгемптона с серьезными перспективами. Однако поездка в Катар – огромный аванс от тренерского штаба сборной.