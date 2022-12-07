Руслан Малиновский получил альтернативный путь для перехода в команду из столицы Великобритании.

Вест Хэм также заинтересован в услугах 29-летнего хавбека Аталанты, утверждает Il Giorno.

"Малиновский был бы идеальным": украинца видят в лучшем клубе Серии А, но есть проблема

Вариант с Тоттенхэмом отпадает из-за судебных проблем, возникших у спортивного директора "шпор" Фабио Паратичи. Аталанта требует за украинца 16-18 млн евро – такую сумму зимой способны заплатить только зажиточные клубы АПЛ. Минувшим летом Вест Хэм простился с Андреем Ярмоленко, но "молоты" могут вернуть интерес украинских болельщиков благодаря потенциальному трансферу Малиновского.

Добавим, что в новом сезоне легионер Аталанты потерял доверие главного тренера Джан Пьеро Гасперини и стал игроком ротации: 18 неполных матчей, 2 гола и столько же ассистов.

Новый клуб для Малиновского – куда украинцу бежать от "неблагодарного" Гасперини