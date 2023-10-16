Отбор Евро-2025 U-21, 3 тур

Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2

Голы: Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасныця, 90+4 – Мадуэке, 67, Крессуэлл, 89

Встречались лидеры группы F, набравшие максимальные 6 очков. Англия разбила Сербию 9:1, в то время как Украина поскромнее била Люксембург 3:0 в прошлый четверг. Неплохо прессингуют обе команды на правом фланге. Так пришел наш первый момент на 4 минуте. Очеретько закрутил угловой, Траффорд перевёл из-под перекладины на ещё один корнер. И снова все тот же Вьюнник нагружает соперников своим прессингом справа. Легко перехватываем владение, а Очеретько мгновенно забрасывает Волошину под прорыв в штрафную. Удар динамовца успел заблокировать Ливраменто, который этим летом перешел в Ньюкасл. Бражко ошибается под давлением Рико Льюиса, эффективность которого за Манчестер Сити в прессинге отмечает даже Гвардиола. Салюк в падении подстраховал.

Украина U-21 – Англия U-21: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2025 (видео)

Теряем мяч слева, но сразу же включаем плотный персональный отбор. Очеретько подхватывает снаряд, обстукивается в стеночку с Вьюнником и стреляет издали. Неплохо, хоть и не очень метко. Проходят англичане наш навязчивый прессинг через пас. Много у номинальных гостей вхождений в штрафную, но попытки ударов довольно неплохо перекрывают подопечные Мельгосы. Ливраменто первым пробил в сторону наших ворот. На 17 минуте после подачи углового от хавбека Ливерпуля Эллиота правый защитник Ньюкасла головой не попал в левый угол.

Байно-Гитенс приложился метров с 20, благодаря блоку обороны погасили мощь выстрела. Эллиот просто разрывает. Харви сначала проходит нескольких "сине-желтых" и срезает с правого фланга в центр. А затем через стеночку поддерживает проход вингера Боруссии Дортмунд. Байно-Гитенс идеально выложил на Макейти, но арендованный из Манчестер Сити в Шеффилд Юнайтед центрхав не подстроился под удар в касание. Роскошно накрывает в прессинге Очеретько, помогает и трио атаки, перекрывая направления передач. Вьюнник продолжил, покатив справа, Брагару подал, сам же Богдан пытался пробить через себя. Не получилось, но помогло озадачить защитников – никто уже не мешал на левой штанге Волошину прошить Траффорда.

Байно-Гитенс в свои 19 очень выделяется. На дриблинге прошел аж 4 визави, а вот последний пас уже затерялся в ногах украинцев и руках голкипера Динамо Нещерета, который уже не впервые своевременно выходит из ворот. Классная диагональ метров на 50 от Бражка, что напомнило голевую атаку из предыдущего матча в Люксембурге. К сожалению, Брагару не использовал пространство на правом фланге. Как же умно действует Очеретько в центре поля, давя в финальной трети, подчищая после перехватов англичан. Чтение пространства – очень даже на уровне. И это при всего 2 потерях!

Приятно, что именно Олег забил супергол на 43 минуте, перебросив Траффорда, несколько потерявшего ворота. И снова Максима Брагару отмечаем. Вингер Черноморца классно обыгрался с Виталием Романом и заработал этот опасный стандарт, хоть и на фланге перед штрафной. А началось там все с очередного дальнего перевода Бражко на правого защитника Руха. Перед тем, к слову, англичане не впервые очень круто разыграли комбинацию по центру после смещения Байно-Гитенса с левого края. Льюис вывел Мадуэке в штрафную, партнер Мудрика по Челси накрутил оппонента, но с ударами у Англии U-21 нынче не клеится.

Активный старт второго тайма, хоть и без ударов. Сперва Бражко подчистил после неудачного выноса Нещерета. Очеретько продолжил забросом на Волошина, но Траффорд уже за пределами штрафной головой сыграл на опережение. Мадуэке по привычке прошел 2-3 на дриблинге, но отдал в офсайд. Если бы не свисток судьи, там складывалась довольно опасная ситуация, ведь Салюк фолил против соперника, находясь одним из последних защитников. На 58 минуте тройная замена от Англии. Филоджен-Бидас, Дилеп и Илинг-Джуниор заменили Байно-Гитенса, Хакни и Хамфриса соответственно. Вьюнник почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Краснопир из Оболони заменил универсала Шахтера на 60-й.

Брагару блестяще обыгрался с Ярмолюком и прострелил в район левой штанги. Очеретько уже тянулся за мячом – Ливраменто заблокировал. Нещерет неудачно выбил с правого фланга в центр поля. Мадуэке не исполнил прицельный удар в практически пустые ворота, в которые отчаянно пытался вернуться кипер Динамо. Филоджен-Бидас эффектно закручивал, но мимо правого дальнего. Льис требовал пенальти за якобы блокировку от Бражка, однако заработал лишь желтую. А вот дальше Рико сделал все идеально. Развил динамичную атаку по центру, мяч наконец-то для англичан начал ходить слишком быстро для наших, Дилеп отбросил под удар, а Мадуэке выкрутил идеально с левой.

Серия стандартов, кроссов с флангов и ударов гостей, которым удалось зажать нашу молодежку в пределах штрафной на несколько минут. Еще по 2 замены от обоих тренеров. У нас Рубчинский и Квасница вместо Очеретько и Волошина. У англичан Роу и Нортон-Кафф дают отдохнуть Макейти с Ливраменто. Пытаемся через дриблинг игроков атаки, средние и дальние передачи создавать хотя бы видимость моментов. Вингер Илинг-Жуниор, забивавший за Ювентус в Серии А и ассистировавший в ЛЧ, поскользнулся под давлением в своей штрафной, Ярмолюк пробивал, но Брентуэйт накрыл.

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Последняя замена в Украине U-21. Номинально более оборонительного плана Яцык заменил более атакующего Ярмолюка. Удалось сбить темп атак именитого оппонента. Уже не настолько пожарно защищаемся, есть какие-то проявления контригры. Мадуэке ничего не смог сделать своими фирменными финтами, а вот Рубчинский на том же правом краю штрафной соперника разобрался на топ-уровне. Жаль только, что у Брагару откровенно не получился удар в касание – снаряд выскользнул рядом с левой штангой. К сожалению, не удержали. На 89 минуте Эллиот подал с правого края штрафной, отыграв Нещерета, а Чарли Кресвел опередил Брагару и протолкнул в пустые ворота.

Брагару выбегал в контратаку после удачного выноса от своих ворот и дождался подключения Краснопира, не попавшего в левый нижний. В свою очередь Квасныця невероятным ударом в правый дальний ответил победным голом на последней компенсированной минуте! Отметим проход и ассист Рубчинсього в центральной зоне. Сыграли джокеры из Руха (Илья в УПЛ любит творить результативные действия также с замены) и СК Днепр-1. Судья решил продолжить игру еще чуть ли не на 3 минуты. И Нещерет после подачи штрафного с правого фланга вытащил еще один мощный удар головой. Игроки сборной Украины U-21 сразу же бросились праздновать решающий сейв. Безумные эмоции от команды Мельгосы, которая выходит в лидеры группы F, набирая максимальные 9 очков. Англия – вторая, 6 баллов.

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