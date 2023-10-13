Сборная Англии U-21 не оставила камня на камне от Сербии в поединке отбора к Евро-2025. Видео голов смотрите в этой новости.

Отбор к Евро-2025, 2-й тур

Англия U-21 – Сербия U-21 – 9:1

Голы: Филоджен-Бидас, 38, 63, Дилеп, 42, Эллиот, 45+7, 90+1, Мадуэке, 53, 59, Суботич, 87, (аг.), Роу, 89 – Лучич, 27

Англия со старта игры начала создавать моменты у ворот Илича, но забить не получалось. На 27-й минуте "три льва" еще и пропустили – Лучич классным ударом в касание попал в дальнюю девятку. Филоджен-Бидас перед перерывом сравнял счет, воспользовавшись обрезкой вратаря.

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Но это был не последний гол в первом тайме – Дилеп и Эллиот успели оформить комфортное преимущество. На старте второго тайма одноклубник Мудрика, Мадуэке, забил дважды за 6 минут. Филоджен-Бидас тоже оформил дубль, а в конце игры сербы пропустили еще трижды. Сначала защитники организовали "гениальный" автогол – один выбивал и попал в другого, а мяч по недосягаемой траектории перелетел вратаря. А Роу и Эллиот добили Сербию.

Таким образом, Англия вновь возглавила группу F, опередив Украину благодаря лучшей разнице мячей. Кстати, уже 16 октября Украина и Англия U-21 сойдутся в поединке, начало в 19:30.

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