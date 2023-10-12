Календарь группового этапа квалификации на чемпионат Европы 2025 года позволяет Унаи Мельгосе строить команду в комфортном режиме. Украинская "молодежка" начинала отбор матчами с аутсайдерами секстета. Месяц тому назад "сине-желтые" минимально обыграли Северную Ирландию, а сегодня встречались с Люксембургом.

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Накануне игры испанский соратник Сергея Реброва выдал массу комплиментов в адрес соперника. Мельгоса говорил, что игра будет очень непростой. Похоже, эти слова оказались самым обычным клише. На футбольном поле "футбольный карлик" значительно уступал нашей команде. Главной проблемой украинцев была только реализация собственных моментов. Счет должен быть более убедительным.

Подопечные Мельгосы спокойно контролировали мяч, а соответственно и саму игру. Люксембург должен благодарить своего голкипера, выручившего после ударов Брагару, Бражка, Очеретько и Краснопира. Перед перерывом стало максимально горячо – Рубчинский пробил в штангу. А спустя две минуты хозяев уже не спас никто и ничто. Бражко выполнил отличную передачу из собственной половины, Роман в касание сбросил на Краснопира, который опередил защитника и протолкнул мяч в сетку ворот.

Второй тайм украинцы начали так, что трудно было не заметить желание увеличить преимущество. Классно исполнил штрафной Смоляков – мяч попал в сетку с внешней стороны девятки. Люксембург попытался ответить, но наши защитники и Нещерет действовали внимательно, а затем тренер помог заменами. Квасница и Вьюнник только что вышли на поле и сразу организовали гол. Первый совершил рейд флангом, а второму оставалось просто с близкого расстояния обыграть вратаря. Богдан справился. Через пять минут наши забили еще и третий, но у Волошина зафиксировали офсайд. Но разгром случился – уже в компенсированное время Квасница забил сам, получив передачу от Вьюнника под забегание.

Финальный свисток зафиксировал победу Украины со счётом 3:0. Подопечные Унаи Мельгосы за весь матч не позволили Люксембургу нанести ни одного удара в створ своих ворот. Теперь в активе "сине-желтых" 6 набранных очков. Наша молодежка хотя бы временно возглавила группу F. Догнать Украину могут Англия или Сербия, также победившие в первом туре, а во втором играющие между собой.