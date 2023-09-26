Динамо продолжает уверенное шествие в УПЛ после практически месячного перерыва, обусловленного еврокубками. Столичная команда, переиграв на выезде ЛНЗ Черкассы (4:2), занимает пятую строчку в чемпионате, но по потерянным очкам обходит даже лидера турнирки – Шахтер.

"Горняки" же удивили во Львове, едва не проиграв Руху (1:1). Большинство матча команда ван Леувена провела в меньшинстве из-за удаления Ярослава Ракицкого, который пошел в жесткий подкат против Ильи Квасницы. Эпизод вызвал бурное возмущение со стороны игроков Шахтера и справедливую критику в сторону арбитра Виталия Романова. Продолжает поражать в этом сезоне и Кривбасс Юрия Вернидуба, уверенно находясь на второй строчке УПЛ. О дебютном голе Бражко, качелях Скрипника и Ко, фиаско Ротаня и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канале "Футбол 24".