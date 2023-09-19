Известный журналист Игорь Цыганык признался, кто из футболистов больше всего поразил его своей игрой в чемпионате Украины.

"Меня приятно удивил молодой форвард Руха Илья Квасница. Я думаю, что это открытие чемпионата. Старта чемпионата так точно.

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Думаю это тот футболист, который может стоить достаточно большие деньги", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, 20-летний Квасница – воспитанник Руха. В текущем сезоне сыграл за команду Виталия Пономарева 7 матчей (6 в УПЛ и 1 в Кубке Украины), в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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