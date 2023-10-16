Відбір Євро-2025 U-21, 3 тур

Україна U-21 – Англія U-21 – 3:2

Голи: Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасниця, 90+4 – Мадуеке, 67, Кресвел, 89

Зустрічалися лідери групи F, що набрали максимальні 6 очок. Англія розбила Сербію 9:1, а Україна скромніше била Люксембург 3:0 минулого четверга. Непогано пресингують обидві команди на правому фланзі. Так прийшов наш перший момент на 4 хвилині. Очеретько закрутив кутовий, Траффорд перевів з-під поперечини на ще один корнер. І знову все той же В'юнник навантажує суперників своїм пресингом праворуч. Легко перехоплюємо володіння, а Очеретько миттєво закидає Волошину під прорив у штрафний. Удар динамівця встиг заблокувати Лівраменто, який цього літа перейшов у Ньюкасл. Бражко помиляється під тиском Ріко Льюїса, ефективність якого за Манчестер Сіті у пресингу відзначає навіть Гвардіола. Салюк у падінні підстрахував.

Україна U-21 – Англія U-21: онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2025 (відео)

Втрачаємо м'яч ліворуч, але відразу ж вмикаємо щільний персональний відбір. Очеретько підхоплює снаряд, обстукується в стіночку з В'юнником і стріляє здалеку. Непогано, хоч і не дуже влучно. Проходять англійці наш нав'язливий пресинг через пас. Багатенько у номінальних гостей входжень до штрафного, але спроби ударів доволі непогано перекривають підопічні Мельгоси. Лівраменто першим пробив убік наших воріт. На 17 хвилині після подачі кутового від хавбека Ліверпуля Елліота правий захисник Ньюкасла головою не поцілив у лівий кут.

Байно-Гітенс приклався метрів з 20, завдяки блоку оборони погасили міць пострілу. Елліот просто розриває. Харві спершу проходить кількох "синьо-жовтих" і зрізає з правого флангу в центр. А згодом через стіночку підтримує прохід вінгера Борусії Дортмунд. Байно-Гітенс ідеально виклав на Макейті, але орендований з Ман Сіті у Шеффілд Юнайтед центрхав не підлаштувався під удар у дотик. Розкішно накриває у пресингу Очеретько, допомагає і тріо атаки, перекриваючи напрямки передач. В'юнник продовжив, покотивши праворуч, Брагару подав, сам же Богдан намагався пробити через себе. Не вийшло, але допомогло спантеличити захисників – ніхто вже не заважав на лівій стійці Волошину прошити Траффорда.

Байно-Гітенс у свої 19 дуже виділяється. На дриблінгу пройшов аж 4 візаві, а ось останній пас уже загубився в ногах українців та руках голкіпера Динамо Нещерета, який вже не вперше своєчасно виходить з воріт. Класна діагональ метрів на 50 від Бражка, що нагадало гольову атаку з попереднього матчу в Люксембурзі. На жаль, Брагару не використав простір на правому фланзі. Як же розумно діє Очеретько в центрі поля, тиснучи у фінальній третині, підчищаючи після перехоплень англійців. Читання простору – дуже навіть на рівні. І це при лише 2 втратах!

Приємно, що саме Олег забив супергол на 43 хвилині, перекинувши Траффорда, який дещо загубив ворота. І знову Максима Брагару відзначаємо. Вінгер Чорноморця класно обігрався із Віталієм Романом і заробив цей небезпечний стандарт, хоч і на фланзі перед штрафним. А почалося там все з чергового дальнього переведення Бражка на правого захисника Руха. Перед тим, до слова, англійці не вперше дуже круто розіграли комбінацію по центру після зміщення Байно-Гітенса з лівого краю. Льюїс вивів Мадуеке у штрафний, партнер Мудрика по Челсі накрутив опонента, але з ударами в Англії U-21 нині не клеїться.

Активний старт другого тайму, хоч і без ударів. Спершу Бражко підчистив після невдалого виносу Нещерета. Очеретько продовжив закиданням на Волошина, але Траффорд уже за межами штрафного головою зіграв на випередження. Мадуеке за звичкою пройшов 2-3 на дриблінгу, але віддав в офсайд. Якби не свисток судді, там складалася доволі небезпечна ситуація, адже Салюк фолив проти суперника, перебуваючи одним із останніх захисників. На 58 хвилині потрійна заміна від Англії. Філоджен-Бідас, Ділеп та Ілінг-Джуніор замінили Байно-Гітенса, Хакні й Хамфріса відповідно. В'юнник відчув дискомфорт у задній поверхні стегна. Краснопір з Оболоні замінив універсала Шахтаря на 60-й.

Брагару блискуче обігрався з Ярмолюком і прострілив у район лівої стійки. Очеретько вже тягнувся за м'ячем – Лівраменто заблокував. Нещерет невдало вибив з правого флангу в центр поля. Мадуеке не виконав прицільний удар у практично порожні ворота, в які відчайдушно намагався повернутися кіпер Динамо. Філоджен-Бідас ефектно закручував, але повз правий дальній. Льюїс вимагав пенальті за нібито блокування від Бражка, однак заробив лише жовту. А ось далі Ріко зробив усе ідеально. Розвинув динамічну атаку по центру, м'яч нарешті для англійців почав ходити надто швидко для наших, Ділеп відкинув під удар, а Мадуеке викрутив ідеально з лівої.

Серія стандартів, кросів з флангів і ударів гостей, яким вдалося затиснути нашу молодіжку в межах штрафного на кілька хвилин. Ще по 2 заміни від обох тренерів. У нас Рубчинський і Квасниця замість Очеретька та Волошина. В англійців Роу та Нортон-Кафф дають відпочити Макейті з Лівраменто. Намагаємося через дриблінг гравців атаки, середні та дальні передачі створювати хоча б видимість моментів. Вінгер Ілінг-Жуніор, який забивав за Ювентус в Серії А та асистував в ЛЧ, послизнувся під тиском у своєму штрафному, Ярмолюк пробивав, але Брентвейт накрив.

Луческу присоромлює Шахтар, відкриття Динамо, яке може принести мільйони – сенсаційні лідери УПЛ рвуться в Європу

Остання заміна в України U-21. Номінально більш оборонного плану Яцик замінив атакувальнішого Ярмолюка. Вдалося збити темп атак іменитого опонента. Уже не настільки пожежно захищаємося, є якісь прояви контргри. Мадуеке нічого не зміг зробити своїми фірмовими фінтами, а ось Рубчинський на тому ж правому краю штрафного суперника розібрався на топ-рівні. Шкода тільки, що у Брагару відверто не вийшов удар у дотик – снаряд вислизнув поруч з лівою стійкою. На жаль, не втримали. На 89 хвилині Елліот подав з правого краю штрафного, відігравши Нещерета, а Чарлі Кресвел випередив Брагару і проштовхнув у порожні ворота.

Брагару вибігав у контратаку після вдалого виносу від своїх воріт і дочекався підключення Краснопіра, який не влучив у лівий нижній. Натомість Квасниця неймовірним ударом у правий дальній відповів переможним голом на останній компенсованій хвилині! Відзначимо прохід і асист Рубчинсього в центральній зоні. Зіграли джокери з Руха (Ілля в УПЛ полюбляє творити результативні дії також із заміни) і СК Дніпро-1. Суддя вирішив продовджити гру ще ледь не на 3 хвилини. І Нещерет після подачі штрафного з правого флангу витягнув ще один потужний удар головою. Гравці збірної України U-21 відразу ж кинулися святкуватий вирішальний сейв. Шалені емоції від команди Мельгоси, яка виходить у лідери групи F, набираючи максимальні 9 очок. Англія – друга, 6 балів.

Збірна України з гравців Баварії, Іспанії та Італії, бомбардир топ-клубу – шанси незвичної команди зірочок на Євро-2024