Молодежные сборные Украины и Англии сойдутся в поединке отбора к Евро-2025. Смотрите стартовые составы и онлайн-трансляцию игры в этой новости на "Футбол 24".

Матч сборных Украины и Англии U-21 начнется в 19:30 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию игры можно смотреть на YouTube-канале УАФ.

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Стартовый состав Украины U-21: Нещерет – Роман, Салюк, Батагов, Вивчаренко – Бражко – Очеретько, Ярмолюк – Брагару, Вьюнник, Волошин.

Стартовый состав Англии U-21: Траффорд – Ливраменто, Крессвелл, Хамфрис, Брентвейт – Хекни, Макети, Байно-Гиттенс – Мадуэке, Эллиотт, Льюис.

Добавим, что Украина и Англия U-21 возглавляют группу F, набрав по 6 очков после 2 туров.

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