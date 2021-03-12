Фиаско Динамо и Шахтера в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы могут иметь негативные последствия для следующих еврокубковых кампаний.

Обе украинские команды накануне неудачно стартовали в 1/8 финала Лиги Европы. Динамо дома уступило испанскому Вильярреалу 0:2, а Шахтер на выезде был разгромлен итальянской Ромой 3:0.

Динамо – Вильярреал: хронический кошмар украинцев, разгромный класс испанцев в ЛЕ, защитники убивают

Как следствие, не принесли очков в таблицу коэффициентов УЕФА и оставили Украину на 12-й строчке с 33,100 пунктами. Неутешительные результаты не только не приблизили нас к Шотландии, которая идет одиннадцатой, а наоборот, отодвинули еще дальше. Кельты представлены в еврокубках только Рейнджерс, который в матче с пражской Славией расписал боевую ничью (1:1) и принес своей стране 0,25 балла в копилку. Теперь разрыв между Украиной и Шотландией в таблице составляет 0,275 балла.

Для того, чтобы обогнать Шотландию Украине нужно набрать еще хотя бы 2 очка (одна победа) в текущем евросезоне и очень надеяться на домашний провал Рейнджерс в ответном матче 18 марта (к слову, за выход в четвертьфинал (полуфинал и финал) предусмотрено дополнительное бонусное очко). Однако, судя по результатам и качеству игры украинских команд сделать это будет крайне трудно.

Напомним, чемпион 11-й в рейтинге страны сможет начать игру сразу с группового раунда Лиги чемпионов, тогда как 12-я ступенька не дает прямой путевки в групповой раунд ЛЧ.

Рома разгромила Шахтер в 1/8 финала ЛЕ – Фонсека передает привет, фиаско Каштру и конец старой эпохи "горняков"