После домашнего поражения Динамо от Вильярреала надежды украинских болельщиков на спасение вечера переместились в Рим, где Рома принимала Шахтер. Оба тренера не удивили стартовыми составами – у "волков" на банке остались только Джеко и Смоллинг, которые недавно восстановились от повреждений, а в основе "горняков" вместо травмированного Степаненко прогнозируемо вышел Майкон. Базовые схемы коучи также не меняли.

Рома – Шахтер – 3:0 – видео голов

Хозяева захватили инициативу сразу со стартовым свистком, начав проверять на прочность высокую линию обороны Шахтера. К 4-й минуте "волки" успел дважды залезть в офсайд, а на 6-й они уже провели первый момент – это Вильяр после розыгрыша углового пробил в ближний угол, который опрометчиво открыл Трубин. К счастью, Анатолий успел вынести мяч с линии ворот.

Правда, за минуту до этого забить мог и Шахтер – Тайсон обыгрался с Мораесом на линии штрафной и пробил низом, но Пау Лопес поймал сферу. Этот момент стал предпоследним для "горняков" в первом тайме. Рома не поднимала темп и не давила гостей, однако и не выпускала их за центральный круг. При этом команда продолжала попытки поймать дончан на игре из-за высокой линии обороны – на 11-й минуте это вылилось в выход Пеллегрини один в один и удар мимо ворот. Там тоже был офсайд.

К сожалению, долго ловить "волков" в офсайдные ловушки не удалось. На 23-й минуте римляне ускорились и прошили оборону Шахтера: Педро разогнал контратаку и отдал разрезную передачу на ход Пеллегрини, а тот избежал офсайда и выскочил один на один с Трубиным – дальше Лоренцо спокойно покатил в ближний угол. 1:0!

Шахтер, однако, не смутился, а пошел вперед, едва не отыгравшись уже на 27-й минуте. Атака была разыграна, как по нотам: Додо ворвался на правый край штрафной и покатил на линию вратарской, а Мораес замкнул в касание – впрочем, Пау Лопес успел сократить дистанцию ​​и накрыть удар. Этот момент стал последним для дончан в первом тайме, а вот Рома могла забивать еще минимум два гола.

Первый шанс подарил Трубин, который на 33-й минуте вышел за пределы штрафной и выбил мяч прямо на Мхитаряна! Тот с центра поля выстрелил в пустые ворота, но мяч упал на внешнюю сторону сетки – при этом Генрих получил травму и попросил замену. На поле вышел Майораль, но ещё до того с углового должен был забивать Кристанте – Бриан замкнул подачу с углового ударом головой в дальний угол. Рядом со стойкой! Наконец, на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Ромы.

Шахтеру нужно было отыгрываться, и подопечные Луиша Каштру начали второй тайм невероятно агрессивно. Уже через две минуты после возобновления игры Тете ворвался на линию штрафной и выстрелил в дальний угол, а на 50-й он же пробил с правого края – первый удар кончиками пальцев парировал Пау Лопес, а второй рикошетом от Кумбуллы пролетел над перекладиной. После этого дончане провели несколько перспективных атак, зарабатывали штрафные и быстро возвращали мяч после потерь на чужой трети, однако до 60-й минуты "волкам" удалось отвести игру от своих ворот.

В середине второго тайма продолжалась равная игра в среднем темпе на встречных курсах. Этому немало способствовал выход Эль-Шаарави на 62-й минуте. Уже через несколько секунд после появления на поле он мог замкнуть прострел с правого фланга на линию вратарской, однако египтянин не успел на считанные мгновения. Еще через три минуты Майораль мог пробить головой после подачи на дальнюю штангу, однако тоже не догнал мяч – впрочем, он успел сбросить его под удар Пеллегрини. Выше ворот!

Шахтер же должен был сравнивать счет на 66-й, когда Исмаили прострелил с левого фланга на Тете. Бразилец не смог зацепиться за сферу, но отскок поймал Мораес – Жуниор выстрелил метров с шести, но Пау Лопес парировал! На 72-й же гости потеряли шикарную контратаку 3-в-2, в которой Додо сначала отдал передачу не в темп, а затем затормозил и прострелил в защитника.

Такое расточительство команды из топ-лиг не прощают. Уже на 73-й минуте Рома наказала Шахтер вторым голом Эль-Шаарави получил передачу на ход по левому флангу, сместился в штрафную без сопротивления защитников и перебросил Трубина – 2:0!

Еще через две минуты Стефан мог оформить дубль выстрелом под перекладину с левого края, однако Трубин парировал. К сожалению, это было не спасение, а отсрочка катастрофы: после подачи с углового Манчини получил скидку и пробил головой с минимального расстояния – 3:0. Разгром.

После этого игра, по сути, была закрыта. Пауло Фонсека провел тройную замену, вместо Спинаццолы, Пеллегрини и Диавара бросил в бой двух Пересов и Ибаньеса, а Луиш Каштру в ответ выпустил Судакова с Соломоном. На 85-й минуте он еще и выпустил Коноплянку с Антонио, но эти решения уже не имели никакого смысла. Рома не отпустила Шахтер. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу "волков" со счетом 3:0.

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