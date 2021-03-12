Фіаско Динамо та Шахтаря у перших матчах 1/8 фіналу Ліги Європи можуть мати негативні наслідки для наступних єврокубкових кампаній.

Обидві українські команди напередодні невдало стартували в 1/8 фіналу Ліги Європи. Динамо вдома поступилось іспанському Вільяреалу 0:2, а Шахтар на виїзді був розгромлений італійською Ромою 3:0.

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Як наслідок, не принесли очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА і залишили Україну на 12-й сходинці з 33,100 пунктами. Невтішні результати не лише не наблизили нас до Шотландії, яка йде одинадцятою, а навпаки, відсунули ще далі. Кельти представлені у єврокубках лише Рейнджерс, який у матчі з празькою Славією розписав бойову нічию (1:1) і приніс своїй країні 0,25 бала у скарбничку. Тепер розрив між Україною та Шотландією у таблиці становить 0,275 бала.

Для того, аби обігнати Шотландію Україні треба набрати ще хоча б 2 очки (одна перемога) у поточному євросезоні і дуже сподіватися на домашній провал Рейнджерс у матчі-відповіді 18 березня (до слова, за вихід у чвертьфінал (півфінал і фінал) передбачено додаткове бонусне очко). Однак, судячи з результатів та якості гри українських команд зробити це буде вкрай важко.

Нагадаємо, чемпіон 11-ї в рейтингу країни зможе розпочати гру відразу з групового раунду Ліги чемпіонів, тоді як 12-та сходинка не матиме прямої путівки у груповий раунд ЛЧ.

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