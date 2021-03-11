Седьмая команда Испании, в Примере не выигрывающая 8 туров подряд, против лидера УПЛ. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Вильярреал на "Футбол 24", стартует в 19:55. Встреча старых знакомых. Впервые киевляне сыграли с "Желтой субмариной" еще в Кубке УЕФА. Тогда, в 2005 году динамовцы дома разошлись миром 0:0, а в гостях уступили 0:2, поэтому не смогли пробиться в 1/8 финала. Наставник гостей Унаи Эмери переходил дорогу Мирче Луческу в рамках полуфинала Лиги Европы 2016, а вот раньше с Валенсией после двух ничьих вылетел от киевлян под руководством Семина.

Динамо – Вильярреал: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЕ

Первый же стандарт у ворот киевлян, и сразу на грани катастрофы. На 4 минуте Бущан традиционно немного вышел, а потом дал заднюю. Из-за пределов штрафной набегал Тригерос, которого никто и не думал накрывать. Повезло, что снаряд слетел с ноги. Левый защитник Педраса тоже без помех пробивал с нескольких метров, но все та же проблема с прицелом. На 7-й Динамо ответило супермоментом. Жерсон подал, Цыганков в падении замыкал из пределов вратарской – круглый в последний момент минимально перелетел перекладину. Удалось успокоить игру команде Луческу. Новый острый сюжет от связки Цыганкова и Жерсон. На этот раз Виктор тонко набросил со штрафного, а Родригес не успел перебросить Рульи – вратарь еще и коленом по челюсти получил.

Динамо – Вильярреал – видео голов

Цыганков успевает отрабатывать в обороне и мгновенно сажать соперника на карточку. Рульи опрометчиво вышел далеко из ворот, Беседин пытался забросить в пустые, но не перебил и первую стену защитников. Здесь же Родригес запорол выход 5 в 3. Ужасный пас на Шапаренко. Никого уже не удивляет, что стандарт у ворот Бущана завершается взятием ворот. Шапаренко сначала выбил с линии ворот, но атаку вторым темпом завершал совсем одинокий центрбек сборной Испании Пау Торрес. У Цыганкова не получился удар после выверенного прострела Кендзеры. А позиция то была расстрельной.

Беседин классно в подкате перехватил, Буяльский мгновенно отдал на ход, а дальше Жерсон перетащил одеяло на себя и крайне неудачно пробил. Артем показывал, чего ж ты не покатил мне на вратарскую. Вот этого хладнокровия, спокойствия при завершении не хватает динамовцам. Создали вполне достаточно моментов (едва ли не больше, чем за 4 тайма с Брюгге), чтобы хотя бы раз отличиться, однако постоянно что-то мешало. Удачные действия Беседина, Жерсона и Цыганкова на стадии конструирования атак нивелировались слишком нервным и лихорадочным завершением эпизодов. К тому же, позволили сопернику недопустимую роскошь и комфорт при розыгрышах стандартов. Давать испанцам столь легко атаковать твою вратарскую – смерти подобно.

Банальная подача с фланга. Бущан парирует первый удар перед собой, а потом добивание Альбиоля без помех. Еще серия ударов, Эмери в ярости, не понимая, каким чудом здесь Динамо избегает разгрома. Дальние удары Сидорчука и Цыганкова – в обоих случаях не очень точно, хотя Виктор оригинально закручивал со штрафного и вратаря удивил. По ударам 12:7 в пользу Вильярреала. Однако у Динамо ни одного попадания в створ против 5 у гостей. Андриевский и Шепелев на 68 минуте заменили Сидорчука и Шапаренко. Владимир попал в судью в центре поля, потеряв шанс для перспективной контры. Александр отдал такой неточный пас "на ход", что Луческу за шапку хватается.