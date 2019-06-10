Украина – Люксембург: анонс матча квалификации к Евро-2020

Украина принимает Люксембург в рамках четвертого тура отбора к Евро-2020. Анонс и прогноз матча читайте на "Футбол 24".

Украина – Люксембург

10 июня, 21:45. Львов, Арена Львов

Главный арбитр: Петер Краловиц (Словакия)

Телетрансляция на каналах "Украина" и "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Разгромом сербов Украина влюбила в себя всех и каждого. Тренерский штаб соперника перемудрил со схемой и тактикой, однако преуменьшать заслуги наших футболистов не стоит. Классный прессинг, выход из обороны через короткий пас, отличная реализация – это все трансформировалось в уверенную победу над Сербией и лучший матч в истории национальной сборной.

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"Сине-желтые" возглавляют квалификационную группу – 7 очков за 3 тура. Мы сделали грандиозную заявку на выход в финальную часть Евро-2020. Максимальный результат в трех следующих матчах против Люксембурга и Литвы приблизит нас к континентальному первенству на расстояние вытянутой руки. Необходимо просто избежать непредсказуемых потерь.

Однако мы знаем, что сборная Украины способна на неприятный сюрприз. В марте только автогол люксембуржцев в компенсированное время подарил нам победу, а по ситуации на поле мы вполне могли и проиграть. Тогда команда Андрея Шевченко встречалась с футбольным карликом на фоне тотальной эйфории прессы после ничьей с Португалией. Игроки были психологически истощены и не готовы к достойному сопротивлению от записного аутсайдера. И едва за это не поплатились.

Сейчас ситуация аналогичная. Увидев уничтожение звездных сербских футболистов, украинские болельщики не сомневаются, что их любимцы "разнесут этих ноунеймов из Люксембурга". Важно, чтобы настроение "сине-желтых" был другим. Они должны извлечь урок из предыдущего поединка против "красных львов".

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Да и не настолько они слабые. Люксембург сейчас занимает второе место в группе с 4-мя очками, набранными, правда, в матчах с Литвой. Пока Украина издевалась над Сербией, ребята Люка Хольца расписывали ничью в Вильнюсе. До победы не хватило совсем чуть-чуть – Люксембург тайм играл в большинстве с преимуществом в счете, но пропустил под занавес встречи ответный мяч.

Две околофутбольной истории, которые сегодня сыграют в нашу пользу. Во-первых, дело Мораесо еще не затихло – Люксембург уверяет, что до последнего будет бороться за наказание для Украины. Это точно не позволит хозяевам расслабиться и сохранит спортивную злость. Во-вторых, "красные львы" с неприятными приключениями добирались до Литвы и Львова – исправность самолета вызвала серьезные вопросы. Такая ситуация сказывается на психологии футболистов.

Интересные факты

– Украина провела 4 матча против Люксембурга – все выиграла, пропустив один гол. Единственную встречу соперников на территории "сине-желтых" приняла Арена Львов. В 2015-м хозяева разбили "львов" со счетом 3:0 – забивали Кравец, Гармаш и Коноплянка.

– Поединок с Люксембургом станет 18-м и 2-м подряд для сборной Украины во Львове. В 17-ти предыдущих играх главная команда страны ни разу не уступила: 15 побед и 2 ничьи. Только Чехии и Латвии удалось избежать поражений во Львове. Эти мировые случились в товарищеских матчах, а все официальные встречи принесли по 3 очка.

– Трансферная стоимость игроков сборной Украины в десять раз больше стоимости футболистов сборной Люксембурга. Самым дорогим среди соперников считается 19-летний Венсан Тилль – 3 миллиона евро.

Кадровая ситуация

Андрей Шевченко в гостях у Люксембурга поплатился за недооценку – попытка сыграть без Тараса Степаненко в центре поля принесла только неприятности. Для креатива достаточно Александра Зинченко и Руслана Малиновского, а вот перекусывать чужие атаки как хавбек Шахтера они не умеют. Тренерский штаб не зря рано снял Степаненко в матче с сербами – Тараса точно поберегли на сегодняшнюю игру.

В общем не стоит ожидать много изменений в стартовом составе сборной Украины в сравнение с пятничным поединком. Все прекрасно себя проявили и не заслуживают сесть в запас. Теоретически мог бы появиться в основе Марлос, который не попал в заявку на Сербию из-за недостаточной готовности. Однако Виктор Цыганков сыграл просто фантастически, а потому должен сохранить за собой место в старте.

Наставник подтвердил, что незначительные проблемы со здоровьем имеют Богдан Бутко и Артем Беседин. При всем уважении к названым исполнителям, это не потеря для сборной. Против сербов атаку со скамейки запасных усиливал Артем Кравец, а с таким Александром Караваевым о правом фланге обороны можно не беспокоиться.

У Люксембурга есть одна весомая потеря – желтых карточек перебрал основной левый защитник Дирк Карлсон. На его месте, скорее всего, выйдет номинальный центрбэк Кевин Мальже. В центр обороны вернется Максим Шано, который присоединился к команде уже после Литвы. Линии атаки и нападения "красных львов" будут в том же виде, что и против Украины два месяца назад. Экспериментов не ждем.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Цыганков, Малиновский, Зинченко, Коноплянка – Яремчук.

Люксембург: Морис – Янс, Шано, Жерсон, Мальже – Мартинс, Баррейро – В.Тилль, О.Тилль, Родригес – Турпель.

Слова тренеров

Андрей Шевченко, наставник сборной Украины:

Люксембург – команда, которая заслуживает внимания и похвалы. Они сделали большой шаг вперед за последние годы и создали проблемы многим командам, в том числе и нам. Каждое очко – важное, будем играть на победу.

Люк Хольц, наставник сборной Люксембурга:

Не думаю, что у нас будет дополнительная мотивация в связи с обидным поражением в первом матче. Это будет совсем другая игра. Украина уверенно победила Сербию, но мы постараемся удивить оппонента. Возможно, на этот раз повезет нам.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Сборная Украины в последнее время якобы отучила своих болельщиков от неприятных сенсаций. При этом в Люксембурге нам банально повезло – это факт. Конечно, повторение мартовского сценария вполне возможно, но надеемся, что игрокам и тренерскому штабу "сине-желтых" хватит профессионализма для работы над ошибками и правильных выводов.

Если украинцы сохранят такое же качество футбола, как в последнем матче, победа будет в кармане. Сейчас команде Андрея Шевченко предрекают легкие 3 очка. Люксембург сыграет организованнее сербов и может создать нам большие проблемы. Мы не верим, что Украина размажет соперника по газону, но потерять очки она не имеет права.

Украина – Люксембург: прогноз на матч отбора к Евро-2020