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Украина – Люксембург: прогноз на матч отбора к Евро-2020

07:30 205 Читати українською
Украина – Люксембург: прогноз на матч отбора к Евро-2020
Украина – Люксембург прогноз на матч отбора к Евро-2020 10.06.2019

Украина примет Люксембург в 4-м туре отбора на Евро-2020. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Украина – Люксембург пройдет 10 июня на стадионе Арена Львов. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.

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Украина – Люксембург прогноз букмекеров на матч отбора к Евро-2020

Эксперты букмекера William Hill считают нашу команду явным фаворитом поединка. Коэффициент на победу "сине-желтых" – 1,10, тогда как триумф Люксембурга оценивается в невероятные 23,00. Коэффициент на ничью – 9,50.

Специалисты конторы BWin примерно такого же мнения. Победа Украины оценивается в 1,09, команды Люка Хольца – в 21,00. Ничья – 9,50.

В предыдущем поединке на Арене Львов команда Шевченко разгромила Сербию со счетом 5:0. Именно "сине-желтые" возглавляют группу B, набрав 7 очков. У Люксембурга 4 пункта.

Напомним, в первом матче между этими командами Украины вырвала волевую победу благодаря автоголу на последних секундах поединка. К слову, именно после того матча разгорелся скандал вокруг натурализации Жуниора Мораеса.

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