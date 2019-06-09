Украина – Люксембург прогноз на матч отбора к Евро-2020 10.06.2019

Украина примет Люксембург в 4-м туре отбора на Евро-2020. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Люксембург пройдет 10 июня на стадионе Арена Львов. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.

"Встреча мощности и бессилия". Сербские СМИ признают логичность своего позора, но возмущены поведением Арены Львов

Украина – Люксембург прогноз букмекеров на матч отбора к Евро-2020

Эксперты букмекера William Hill считают нашу команду явным фаворитом поединка. Коэффициент на победу "сине-желтых" – 1,10, тогда как триумф Люксембурга оценивается в невероятные 23,00. Коэффициент на ничью – 9,50.

Специалисты конторы BWin примерно такого же мнения. Победа Украины оценивается в 1,09, команды Люка Хольца – в 21,00. Ничья – 9,50.

В предыдущем поединке на Арене Львов команда Шевченко разгромила Сербию со счетом 5:0. Именно "сине-желтые" возглавляют группу B, набрав 7 очков. У Люксембурга 4 пункта.

Напомним, в первом матче между этими командами Украины вырвала волевую победу благодаря автоголу на последних секундах поединка. К слову, именно после того матча разгорелся скандал вокруг натурализации Жуниора Мораеса.