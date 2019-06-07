Украина разбила Сербию с космическим счетом в отборе к Евро-2020 – дубли Цыганкова и Коноплянки, дебютный гол Яремчука

Сборная Украины уверенно обыграла Сербию в рамках отбора к Евро-2020 – 5:0. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Соперники встречались на переполненной Арене Львов. "Культурная столица" подтвердила свою фартовость – сборная никогда там не проигрывала, а сегодня провела один из лучших матчей в истории.

"Сине-желтые" прекрасно начали отбор к Евро-2020 – 4 очка и лидерство в группе после двух стартовых выездных матчей с Португалией и Люксембургом. Сербия провела лишь один поединок квалификации, расписав ничью с португальцами. Домашнее поражение от балканцев стало бы катастрофой для Украины, ничья – не слишком приятным итогом, поэтому надежды исключительно на победу.

Андрей Шевченко выставил максимально прогнозируемый состав – Андрея Ярмоленко и Марлоса справа в атаке заменил Виктор Цыганков. Младен Крстаич, в свою очередь, несколько удивил, выбрав схему 3-5-2. Сербские СМИ еще днем ​​прогнозировали такой осторожный вариант своей сборной, однако появления Александара Прийовича в атаке не ожидал никто – он заменил тезку Митровича, который получил повреждение в последний момент.

Сборная Украины с первых минут завладела инициативой – тотальный контроль мяча (70% на 30%) и высокий прессинг. Соперники буквально не могли выйти со своей половины поля, а их атаки обрывались на второй передаче вперед. Ударный старт "сине-желтых" принес два неострых выстрела Александра Зинченко. Лучший момент возник после контратаки – чемпион Англии разогнал, а Виктор Цыганков неточно пробил.

Сербия ответила реактивными выпадами левым флангом. Активность Филипа Костича привела к двум шансам Александара Прийовича. Сначала форвард пробил мимо ворот, а через несколько минут не добрался до подачи Костича на дальней штанге – помешал Виталий Миколенко. Гости выровняли игру и даже перехватили инициативу. Украине в середине первого тайма на некоторое время пришлось забыть об атаке.

Однако затем она выстрелила невероятной 5-минуткой! Евгений Коноплянка одним из фирменных ударов завершил контрвыпад – голкипер справился, а Роман Яремчук плохо добил. Тогда настала пора Виктора Цыганкова. Хорошая атака правым флангом с участием Руслана Малиновского и Александра Караваева – и вингер Динамо результативно замыкает прострел партнера по флангу.

Украина – Сербия – видео голов

Сборной Украины понадобилось всего две минуты, чтобы удвоить преимущество. Роман Яремчук выцарапал мяч в центре поля и отдал на Виктора Цыганкова. Тот бахнул из-за пределов штрафной в дальний угол – дубль и 2:0! Вскоре юный лидер Динамо мог оформить хет-трик, когда расстреливал вратаря с острого угла, но сыграл слишком прямолинейно.

Хозяева продолжали уверенно вести игру. Они регулярно выходили на ударную позицию – Руслан Малиновский даже попал в руку Александару Коларова, но арбитр справедливо не поставил пенальти. Главным достижением Украины в первой половине встречи можно считать почти полную нейтрализацию соперника – только Филип Костич заставил нас немного понервничать.

Уже на 40-й секунде второго тайма счет стал разгромным! Руслан Малиновский протащил мяч 30 метров и откинул влево на Коноплянку – Евгений в коронном стиле немного сместился в центр и роскошно попал под дальнюю штангу. Это была энная подобная попытка вингера Шальке, но сербы никаких выводов не сделали и получили заслуженное наказание. Коно сразу мог записать себе в актив еще и ассист, однако его прострел чудом не замкнул Виктор Цыганков.

В конце часа игрового времени "сине-желтые" вообще уничтожили соперника, забив в четвертый раз. Быстрая смена вектора атаки, мяч с левого фланга в несколько передач добрался до Александра Караваева, а тот прострелил в центр штрафной. На пас откликнулся Роман Яремчук – форвард забил дебютный гол за сборную Украины точным ударом в "шестерку". 4:0 на табло и фантастика на трибунах после такого!

Праздник продолжился – влетел и пятый гол в ворота сербов! Отобрали в центре поля, Руслан Малиновский разрезным пасом подключил Евгения Коноплянку, после чего "King Kono" во второй раз провернул любимый трюк и оформил дубль привычным ударом под дальнюю штангу. Гости выглядели полностью деморализованными. Подопечные Андрея Шевченко не дали ни малейшего шанса на гол престижа, контролируя каждый клочок поля.

Сборная Украины победила Сербию со счетом 5:0 в Арене Львов! "Сине-желтые" набрали 7 очков в квалификации к Евро-2020 и закрепили лидерство в группе В – ближайший преследователь Люксембург имеет 4 пункта. Сербия с 1 баллом осталась последней.