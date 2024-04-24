"Никогда в юношеских сборных не было такого количества легионеров. Хорошо это или плохо? Это просто факт. Сейчас такая ситуация в стране, и много игроков уехало за границу. Но это не говорит о том, что они имеют какой-то лучший уровень, чем футболисты в Украине.

Михайленко оценил соперников сборной Украины U-19 на Евро-2024: "Всех можно побеждать"

Но что может быть со временем? Потому что очень большое количество игроков сейчас играет. Счет идет не на сотни, на тысячи. Мы считали по 4 возрастным категориям с 2005 по 2008 годы – это 3500 игроков.

Это очень большое количество. Со временем это даст нам качество. Думаю, будут достойные игроки из хороших клубов, уже адаптированные к европейскому футболу. А сейчас многие игроки еще только адаптируются.

Но это уже очень интересная тенденция, потому что они приезжают очень уверенные в себе. Меняется и психология, меняется и взгляд на многие вещи, потому что жизнь в Европе немножко меняет их парадигму и отношение ко всему. Ты только уважаешь игроков из Германии, Италии, из ведущих стран, но ты их уже не боишься. До этого был какой-то страх, что если это испанцы или немцы, то они – суперлюди. А сейчас приезжают свободные люди, уверенные в себе. Это очень бросается в глаза", – сказал Михайленко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, сборная Украины U-19 квалифицировалась на Евро-2024 и согласно результатам жеребьевки попала в группу А, где сыграет с командами Северной Ирландии (хозяин соревнований), Норвегии и Италии.

"Заплакав, коли ступив на українську землю": бразилець №2 для Динамо робив дублі в ЛЧ і змінив життя на 180 градусів