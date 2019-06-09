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Дым, гарь, протесты: сборная Люксембурга не хотела лететь во Львов из-за сломанного самолета

15:20 201 Читати українською
Дым, гарь, протесты: сборная Люксембурга не хотела лететь во Львов из-за сломанного самолета
Злополучный самолет люксембуржцев / L'essentiel

Сборная Люксембурга вынуждена была лететь во Львов самолетом, техническое состояние которого вызвало немало сомнений.

 

Команда "красных львов" могла не прилететь в Украину, утверждает Команда №1.

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Дело в том, что при перелете из Люксембурга в Литву игроки почувствовали в салоне самолета запах гари, началось задымление. По прилету люксембуржцы потребовали заменить самолет перед перелетом во Львов. Однако, федерация не зафрахтовала новое воздушное судно. Игроки сборной отказывались лететь неисправным самолетом в Украину. В конце концов, уговорил команду лететь юрист федерации, который заверил, что гарь и дым стали следствием неисправности вентиляционной системы, а проблема уже устранена.

К слову, поединок Украина – Люксембург состоится в понедельник, 10 июня. Начало встречи в 21:45.

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