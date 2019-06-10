Україна – Люксембург: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020

Україна приймає Люксембург в рамках четвертого туру відбору до Євро-2020. Анонс і прогноз матчу читайте на "Футбол 24".

Україна – Люксембург

10 червня, 21:45. Львів, Арена Львів

Головний арбітр: Петер Краловіц (Словаччина)

Телетрансляція на каналах "Україна" та "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Розгромом сербів Україна закохала в себе всіх і кожного. Тренерський штаб суперника перемудрував зі схемою й тактикою, однак применшувати заслуги наших футболістів не варто. Класний пресинг, вихід з оборони через короткий пас, відмінна реалізація – це все трансформувалося у впевнену перемогу над Сербією та найкращий матч в історії національної збірної.

Україна – Сербія: найкращий матч в історії збірної, зрілість Циганкова, свобода для Коноплянки та два тіньові герої

"Синьо-жовті" очолюють кваліфікаційну групу – 7 очок за 3 тури. Ми зробили грандіозну заявку на вихід у фінальну частину Євро-2020. Максимальний результат у трьох наступних матчах проти Люксембурга та Литви наблизить нас до континентальної першості на відстань витягнутої руки. Необхідно просто уникнути непередбачуваних втрат.

Однак ми знаємо, що збірна України здатна на неприємний сюрприз. В березні лише автогол люксембуржців у компенсований час подарував нам перемогу, а по ситуації на полі ми цілком могли й програти. Тоді команда Андрія Шевченка зустрічалася з футбольним карликом на фоні тотальної ейфорії преси після нічиєї з Португалією. Гравці були психологічно виснажені та не готові до гідного опору від записного аутсайдера. І ледь за це не поплатилися.

Зараз ситуація аналогічна. Побачивши знищення зіркових сербських футболістів, українські вболівальники не мають сумнівів, що їхні улюбленці "рознесуть цих ноунеймів з Люксембургу". Важливо, щоб настрій "синьо-жовтих" був інакшим. Вони повинні винести урок з попереднього поєдинку проти "червоних левів".

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Та й не настільки вони слабкі. Люксембург наразі посідає друге місце в групі з 4-ма очками, набраними, щоправда, у матчах з Литвою. Поки Україна знущалася з Сербії, хлопці Люка Хольца розписували нічию у Вільнюсі. До перемоги не вистачило зовсім трохи – Люксембург тайм грав у більшості з перевагою в рахунку, але пропустив під завісу зустрічі м'яч у відповідь.

Дві навколофутбольні історії, які сьогодні зіграють на нашу користь. По-перше, справа Мораєса ще не затихла – Люксембург запевняє, що до останнього буде боротися за покарання для України. Це точно не дозволить господарям розслабитися та збереже спортивну злість. По-друге, "червоні леви" з неприємними пригодами добиралися до Литви та Львова – справність літака викликала серйозні питання. Така ситуація неабияк впливає на психологію футболістів.

Цікаві факти

– Україна провела 4 матчі проти Люксембургу – всі виграла, пропустивши один гол. Єдину зустріч суперників на території "синьо-жовтих" прийняла Арена Львів. У 2015-му господарі розбили "левів" з рахунком 3:0 – забивали Кравець, Гармаш і Коноплянка.

– Поєдинок з Люксембургом стане 18-м і 2-м поспіль для збірної України у Львові. У 17-ти попередніх іграх головна команда країни жодного разу не поступилася: 15 перемог і 2 нічиї. Тільки Чехії та Латвії вдалося уникнути поразок у Львові. Ці мирові трапилися у товариських матчах, а всі офіційні зустрічі принесли по 3 очки.

– Трансферна вартість гравців збірної України вдесятеро більша за вартість футболістів збірної Люксембургу. Найдорожчим серед суперників вважається 19-річний Венсан Тілль – 3 мільйони євро.

Кадрова ситуація

Андрій Шевченко в гостях у Люксембургу поплатився за недооцінку – спроба зіграти без Тараса Степаненка в центрі поля принесла лише неприємності. Для креативу достатньо Олександра Зінченка та Руслана Маліновського, а от перекушувати чужі атаки як хавбек Шахтаря вони не вміють. Тренерський штаб не дарма рано зняв Степаненка у матчі з сербами – Тараса точно поберегли на сьогоднішню гру.

Загалом не варто очікувати багато змін у стартовому складі збірної України в порівняння з п'ятничним поєдинком. Всі прекрасно себе проявили та не заслуговують сісти в запас. Теоретично міг би з'явитися в основі Марлос, який не потрапив у заявку на Сербію через недостатню готовність. Однак Віктор Циганков зіграв просто фантастично, а тому повинен зберегти за собою місце в старті.

Наставник підтвердив, що незначні проблеми зі здоров'ям мають Богдан Бутко та Артем Бєсєдін. При всій повазі до названих виконавців, це не втрата для збірної. Проти сербів атаку з лави запасних підсилював Артем Кравець, а з таким Олександром Караваєвим про правий фланг оборони можна не хвилюватися.

У Люксембурга є одна вагома втрата – жовтих карток перебрав основний лівий захисник Дірк Карлсон. На його місці, скоріш за все, вийде номінальний центрбек Кевін Мальже. У центр оборони повернеться Максім Шано, який приєднався до команди вже після Литви. Лінії атаки та нападу "червоних левів" будуть у тому ж вигляді, що й проти України два місяці тому. Експериментів не чекаємо.

Орієнтовні склади

Україна: Пятов – Караваєв, Бурда, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Циганков, Маліновський, Зінченко, Коноплянка – Яремчук.

Люксембург: Моріс – Янс, Шано, Жерсон, Мальже – Мартінс, Баррейро – В.Тілль, О.Тілль, Родрігес – Турпель.

Слова тренерів

Андрій Шевченко, наставник збірної України:

Люксембург – команда, яка заслуговує уваги та похвали. Вони зробили великий крок уперед за останні роки та завдали проблем багатьом командам, зокрема й нам. Кожне очко – важливе, будемо грати на перемогу.

Люк Хольц, наставник збірної Люксембургу:

Не думаю, що у нас буде додаткова мотивація у зв’язку з прикрою поразкою в першому матчі. Це буде зовсім інша гра. Україна впевнено перемогла Сербію, але ми будемо намагатись здивувати опонента. Можливо, цього разу пощастить нам.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Збірна України останнім часом нібито відзвичаїла своїх вболівальників від неприємних сенсацій. При цьому в Люксембурзі нам банально пощастило – це факт. Звичайно, повторення березневого сценарію цілком можливе, але сподіваємося, що гравцям і тренерському штабу "синьо-жовтих" вистачить професіоналізму для роботи над помилками та правильних висновків.

Якщо українці збережуть таку ж якість футболу, як в останньому матчі, перемога буде в кишені. Зараз команді Андрія Шевченка пророкують легкі 3 очки. Люксембург зіграє організованіше за сербів і може створити нам більше проблем. Ми не віримо, що Україна розмастить суперника по газону, але втратити очки вона не має права.

Україна – Люксембург: прогноз на матч відбору до Євро-2020