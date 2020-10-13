Попытка реванша за поражение в одни ворота (0:4), которое случилась с нашими в Мадриде. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Испания на "Футбол 24", стартовал в 21:45. Команда Шевченко завершает цикл домашних матчей дивизиона А Лиги наций в группе 4. Сборная Украины набрала за первый круг только 3 очка, отставая от Испании на 4 балла, а от Германии – на 2. Фактически единственной реалистичной задачей "сине-желтых" осталось удержаться в элитном дивизионе, то есть занять 3 место. Перед отчетным поединком отрыв от четвертой в таблице нашей группы Швейцарии составлял 2 пункта. Интересно, что последний раз Украина забивала испанцам еще 17 лет назад (поражение 2:1, гол нынешнего главного тренера Андрея Шевченко), после чего были 4 подряд сухих поражения с общим счетом 0:10.

Украина – Испания: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Спокойно и довольно достойно начала команда Шевченко. Только брак в передачах Сидорчука и Ярмоленко не позволил выбежать в парочку перспективных контратак. Проблемы лишь на левом фланге, где Зубков и Соболь не справляются с Адама Траоре и Хесусом Навасом. Именно после навеса защитника Севильи форвард Лидса Родриго расстреливал наши ворота, выиграв верховую борьбу у Забарного, но Бущан в красивом прыжке перевел на угловой. Караваев упускает Фати уже на нашем правом фланге, Миколенко забыл выйти в офсайдную ловушку. Ансу расстреливал - опять Бущан творит чудеса.

Украина – Испания – видео гола Цыганкова

Макаренко проиграл Родриго второй этаж, снаряд летит мимо ворот. По-хорошему агрессивно, цепко действует Украина, но испанцы робивають любые попытки прессинга. Швейцария повела в параллельном матче в Германии, а это значит, что команда Шевченко опускается на последнее место в случае сохранения такого результата соперников и своего поражения в Киеве. Рамос метров с 30 классно закрутил со штрафного, Бущан и здесь выловил из-под перекладины. Ярмоленко так выбивал снаряд, что попал себе в руку. Ну, выпрашивать пенальти за такой момент? Надо совесть иметь, сеньоры испанцы!

Первый удар Украина наносит на 25 минуте. Ярмоленко подал с левого края, Миколенко слабо пробил куда-то в сторону ворот Де Хеа. Траоре просто уничтожает Соболя справа, Родриго сбрасывает под удар Каналес - перепасовка в нашей штрафной завершилась минимальным промахом. Зубков сам себе голову закрутил финтами, а затем артистично упал - кажется, что и близко не пенальти, хорошо, что без желтой за симуляцию. А хотя постойте.

Испанские журналисты из Onda Cero и судейский эксперт на Radio Marca в один голос утверждают - чистый 11-метровый, Украину обокрали, Зубков слишком мало протестовал! Фурия Роха тоже просила пенальти за один спорный эпизод. Если верить фото, фол также мог быть, но не столь очевиден, чтоб провоцировать серьезную дискуссию в среде испанских экспертов.

За первый тайм скромное преимущество Испании по ударам в створ 4:1. Наши играют в расчете на длинные передачи и рывки прежде всего Яремчука, а потом уже и Ярмоленко и Зубкова. Бущан выдал несколько классных сейвов, но такой паники, как была в Испании, и близко нет! А вы говорите, резервный состав, ослабленный. Этои 11 бойцов очень даже неплохо сражаются за свою и страны честь. Ярмоленко и Сидорчук прошли правым краем. Показалось, что капитан Динамо должен был забивать, но влез Зубков, который пробил с нескольких метров очень неудачно. Еще и офсайд здесь фиксируют, которого не было – повторы подтверждают.

Очередная классная атака справа. Яремчук на Ярмоленко, Андрей начал финтить, но споткнулся и картинно рисовал пенальти. Здесь уж точно симуляция и ничего не было. Битва правых флангов на старте второго тайма. Украина навязывает борьбу и создает даже чуть больше (полу)моментов, но Траоре обыгрывает 3 наших, и только регбийный прием Шапаренко его останавливает.

Луис Энрике делает сразу 3 замены до 60 минуты. Вместо Мерино еще в перерыве вышел Себальос, а на 58-й Фати и Родриго уступили место и на поле Феррану Торресу и Оярсабалю. Шевченко реагирует двумя ходами за 5 минут. Коваленко очень неожиданно меняет Сидорчука, а Цыганков прогнозируемо выходит вместо Зубкова. И сразу же нервно у наших ворот. Родри издалека выстрелил в штангу. Несколько заходов едва ли не во вратарскую Бущана удается остановить лишь ценой сверхусилий Миколенко и Ярмоленко.

Бущан дважды подряд вовремя выходил из ворот. Оярсабаль и Торрес проиграли дуэль один на один, только Забарный пытался помочь и сопротивлялся до последнего, как мог, но его партнер по Динамо все же выручил. И вот он наш момент – вынимай, Давид! Цыганков зацепился за пас Ярмоленко после двухходовки Бущана и Караваева. Де Хеа традиционно сегодня вышел далеко из ворот, однако Виктор прошил его точнейшим ударом на 76-й!

Проходят, конечно, удары испанцев – 19:3 в их пользу в целом – но почти всегда под давлением, заставляя нервничать и спешить. Серхио Рамос в роли центрфорварда. Пробивал защитник Реала, суперзвездный капитан гостей с лета без опеки озадаченных украинцев – выше. Макаренко ударил по ногам Рамоса, когда у экс-динамовца на автомате несколько поехала нога. Пенальти? Очень похоже на то, но нам все равно, возвращается ведь должок за фол против Зубкова. Серхио кричит на судью, однако польский арбитр Павел Гиль не увидел и нарушение правил. Первая в истории победа Украины над величественной Испанией, несмотря на 3:20 по ударам и 2:8 по попаданиям в створ.