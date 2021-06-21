Решающий поединок "сине-желтых" на групповом этапе Евро-2020 принял Бухарест, стадион Арена Националэ. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Австрия на "Футбол 24", стартовал в 19:00. Это третья встреча команд и первая официальная. Ранее они обменялись домашними победами в спаррингах. Те дуэли хорошо помнит один из героев нынешней команды Шевченко – Андрей Ярмоленко дважды отдавал голевой пас в боях с австрийцами. Украина для выхода из 2 места (при таком раскладе нас ждала Италия) нужно было просто не проиграть. Алабу и компанию устраивала только победа.

Украина – Австрия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Первый момент за австрийцами. Провал на нашем левом фланге, прорыв Шлагера в штрафную – подстраховал Зинченко, иначе быть бы расстрелу ворот Бущана! Забитцер пробивал метров с 13, самоотверженно заблокировал Сидорчук – единственное изменение Шевченко после Северной Македонии (Степаненко отдыхает на скамейке запасных). За первые 10 минут у сборной Украины 0 ударов и только 1 вход в чужой площадку от Ярмоленко. У Австрии один лишь Забитцер трижды пробивал, но ни разу не попал. Экс-динамовец Драгович с линии вратарской пробил в борьбе после подачи углового от Алабы, снова над воротами.

Украина – Австрия – видео гола

Вроде и тревожное начало, но только 0,23 ожидаемого гола из 4 ударов соперника. У нас традиционно один из самых острых Караваев. Сначала бросил в прорыв Ярмолу, впоследствии принял перспективный дальний пас Малиновского, однако не развил атаку от лицевой линии. Это уже было поострее. Караваев обрезался под прессингом. Мгновенный перевод на Арнаутовича. Дальний удар экс-партнера Ярмоленко по Вест Хэму - с рикошетом мимо цели. Не выдерживают украинцы агрессивного давления австрийцев. Команда Фоды владеет мячом 60% времени в первые 20 минут.

Пропущенный гол не стал неожиданностью. Баумгартнер опередил Забарного, Бущан не успел сложиться. Алаба свой голевой пас со стандарта оформил. Первый наш ответ на 7 ударов Австрии. Шапаренко на 29 минуте прошел в штрафную и классно выкрутил в дальний. Бахманн парировал, Ярмоленко минимально не успел на добивание. Забарный позволил забить из-под себя, но Баумгартнера из игры вывел. Вместо вингера Хоффенхайма на 32 минуте выходит Шопф из Шальке.

Лишь 77% точности передач, даже против Нидерландов у нас так плохо не было (82%). Это уже не море, а целый океан детских потерь на своей половине поля. Австрия, словно Заря Скрипника в УПЛ, очень уверенно душит Украину высоким прессингом. Лаймер а-ля Шапаренко пробивал в дальний. Здесь уже Бущан потащил очень эффектно. Шокирующая потеря на чужой половине. Молниеносная атака, пока Миколенко занимает высокую позицию, одиноко играя на фланге в нападении. Шопф разогнал, Сидорчук успевал разве что напугать, Арнаутович откровенно простил.

Малиновский в роли фальшивого левого вингера – абсолютно недееспособно против более сильного, нежели македонцы, соперника. Ни в атаку, ни в оборону. Лишь один пас под удар. Австрия давно должна была забивать второй гол. Забарный снова ошибается в центре. Арнаутович каким-то чудом не попадает из выгодной позиции. Еще один выстрел Лаймера мимо ворот. Не тайм, а сплошная катастрофа – 1:13 по ударам, 1:10 из пределов штрафной, 0,05 на 1.35 по xG. Единственное, что спасает интригу, – сбитый прицел австрийцев. Лишь 1:3 по попаданиям в створ, здесь разрыв не столь значителен. Малиновского уже в перерыве меняет Цыганков.

Активно ворвался в матч лидер Динамо. Неплохо открывается между линиями, едва не замкнул подачу с правого фланга. Готов был Цыганков разрывать австрийцев, а вот Миколенко не хватило более тонкого чувства обыгрыша с одноклубником. Сидорчук несколько исправляется за не совсем уверенный 1 тайм. В последний момент страхует Сергей у своей вратарской. Блестящая подача Цыганкова со штрафного, Караваев сбил с толку Лайнера, который пробил по своим воротам – этот Бахманн пропускать когда-то будет? Безумный сейв голкипера Уотфорда. Марлос вместо Шапаренко на 68-й.