Орхус на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с именитым англичанином до конца сезона.

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В свое время Уилшер считался одним из главных талантов Арсенала и сборной Англии, за которую наиграл 34 матча. Впрочем, постоянные травмы похоронили перспективы 30-летнего хавбека. Минувшим летом он покинул Борнмут и 9 месяцев оставался без игровой практики.

Добавим, что Орхус является крепким середняком чемпионата Дании и сейчас идет вне зоны еврокубков.

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