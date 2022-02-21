Уилшер нашел новый клуб после 9 месяцев простоя – экс-хавбек Арсенала и сборной Англии будет играть за датский середняк
Полузащитник Джек Уилшер решил не брезговать любой возможностью возобновить карьеру.
Орхус на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с именитым англичанином до конца сезона.
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В свое время Уилшер считался одним из главных талантов Арсенала и сборной Англии, за которую наиграл 34 матча. Впрочем, постоянные травмы похоронили перспективы 30-летнего хавбека. Минувшим летом он покинул Борнмут и 9 месяцев оставался без игровой практики.
Добавим, что Орхус является крепким середняком чемпионата Дании и сейчас идет вне зоны еврокубков.
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