Фінський клуб Салон Паллоіліджат (СалПа) у своїх соцмережах оголосив про прихід нігерійського захисника Тайє Тайво.

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Зазначимо, що СалПа виступає у третьому за силою дивізіоні чемпіонату Фінляндії. Термін контракту Тайво з фінським клубом не розголошується, а приєднається він до колективу вже у січні 2022 року.

Додамо, що Тайє встиг пограти за свою кар'єру за Марсель, Динамо, Мілан, КПР та ще цілу низку клубів, а останньою командою, кольори якої захищав нігерієць, став італійський Сант'Анджело.

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