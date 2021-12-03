Екс-захисник Динамо Тайво опинився у третьому дивізіоні чемпіонату Фінляндії
Колишній захисник Динамо та Мілана Тайє Тайво обрав несподіваний варіант продовження кар'єри.
Фінський клуб Салон Паллоіліджат (СалПа) у своїх соцмережах оголосив про прихід нігерійського захисника Тайє Тайво.
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Зазначимо, що СалПа виступає у третьому за силою дивізіоні чемпіонату Фінляндії. Термін контракту Тайво з фінським клубом не розголошується, а приєднається він до колективу вже у січні 2022 року.
Додамо, що Тайє встиг пограти за свою кар'єру за Марсель, Динамо, Мілан, КПР та ще цілу низку клубів, а останньою командою, кольори якої захищав нігерієць, став італійський Сант'Анджело.
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