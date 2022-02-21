Орхус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з іменитим англійцем до кінця сезону.

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Свого часу Вілшер вважався одним з головних талантів Арсенала і збірної Англії, за яку награв 34 матчі. Втім, постійні травми поховали перспективи 30-річного хавбека. Минулого літа він покинув Борнмут і 9 місяців залишався без ігрової практики.

Додамо, що Орхус є міцним середняком чемпіонату Данії і зараз йде поза зоною єврокубків.

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