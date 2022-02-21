Вілшер знайшов новий клуб після 9 місяців простою – екс-хавбек Арсенала і збірної Англії гратиме за данський середняк
06:00 - Читать на русском
Півзахисник Джек Вілшер вирішив не гидувати будь-якою можливістю відновити кар'єру.
Орхус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з іменитим англійцем до кінця сезону.
Екс-захисник Динамо Тайво опинився у третьому дивізіоні чемпіонату Фінляндії
Свого часу Вілшер вважався одним з головних талантів Арсенала і збірної Англії, за яку награв 34 матчі. Втім, постійні травми поховали перспективи 30-річного хавбека. Минулого літа він покинув Борнмут і 9 місяців залишався без ігрової практики.
Додамо, що Орхус є міцним середняком чемпіонату Данії і зараз йде поза зоною єврокубків.
Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter