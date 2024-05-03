Михаил Мудрик уже на 5-й минуте создал супермомент для Джексона. Удар сенегальца "притормозил" Викарио, ван де Вен вынес мяч прямо на ногу Палмеру, но тот с нескольких метров не смог занести в пустые ворота. Шанс имел и сам Мудрик, однако немного не докрутил в девятку.

Челси переиграл Тоттенхэм и сохраняет шансы на еврокубки – Мудрик получил высокую оценку, создав супершанс

Успех Челси принесли стандарты. В первом тайме Чалоба замкнул хорошую подачу Галлахера со штрафного. Во втором Палмер уже бил со штрафного. Перекладина, отскок от газона, голова Джексона – 2:0.