Упущенные моменты Мудрика в видеообзоре матча Челси – Тоттенхэм – 2:0
10:36 - Читати українською
Челси одолел Тоттенхэм в перенесенном матче 26-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Михаил Мудрик уже на 5-й минуте создал супермомент для Джексона. Удар сенегальца "притормозил" Викарио, ван де Вен вынес мяч прямо на ногу Палмеру, но тот с нескольких метров не смог занести в пустые ворота. Шанс имел и сам Мудрик, однако немного не докрутил в девятку.
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Успех Челси принесли стандарты. В первом тайме Чалоба замкнул хорошую подачу Галлахера со штрафного. Во втором Палмер уже бил со штрафного. Перекладина, отскок от газона, голова Джексона – 2:0.
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