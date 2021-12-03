Финский клуб Салон Паллоилиджат (СалПа) в своих соцсетях объявил о приходе нигерийского защитника Тайе Тайво.

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СалПа выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Финляндии. Срок контракта Тайво с финским клубом не разглашается, а присоединится к коллективу уже в январе 2022 года.

Добавим, что Тайе успел поиграть за свою карьеру за Марсель, Динамо, Милан, КПР и еще целый ряд клубов, а последней командой, цвет которой защищал нигериец, стал итальянский Сант'Анджело.

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