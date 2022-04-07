Исполнительный комитет УЕФА на заседании утвердил новые правила лицензирования и финансовой устойчивости, которые напрямую касаются клубов. Они вступят в силу этим летом.

"При разработке новых мероприятий УЕФА работал в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами в европейском футболе, чтобы помочь клубам справиться с новыми испытаниями. Эти правила помогут нам защитить футбол и подготовить его к любым потенциальным потрясениям в будущем, поощряя рациональные инвестиции и закладывая более устойчивое будущее для нашего вида спорта.

Основной целью новых правил является достижение финансовой устойчивости. Это будет достигнуто благодаря трем ключевым факторам: платежеспособности, стабильности и контролю над расходами.

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Что касается платежеспособности: новое правило отсутствия просроченной кредиторской задолженности (перед футбольными клубами, сотрудниками, налоговыми органами и УЕФА) обеспечит лучшую защиту кредиторов. Контроль будет проводиться каждый квартал, и терпимость к просроченным платежам будет меньше.

Новые требования к доходам от футбольной деятельности представляют собой эволюцию существующих требований к безубыточности и расширят финансовые возможности клубов. Чтобы облегчить процесс внедрения для клубов, расчет доходов от футбольной деятельности аналогичен расчету результата безубыточности.

Допустимое отклонение от точки безубыточности увеличилось с 30 миллионов евро за три года до 60 миллионов евро за три года. В то же время требования по обеспечению справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению долгов стали значительно строже.

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Крупнейшее нововведение в правилах – введение правила затрат на команду, чтобы обеспечить лучший контроль над затратами в отношении заработной платы игроков и затрат на трансферы. Теперь расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов ограничены 70% доходов клуба. Нарушения приведут к заранее определенным финансовым и спортивным санкциям.

Новые правила вступят в силу в июне 2022 года. Внедрение будет осуществляться постепенно в течение трех лет, чтобы дать клубам необходимое время для адаптации" , – говориться на сайте УЕФА .

Заметим, ранее аналитики The New York Times заявляли, что система регулирования расходов поможет богатым английским клубам, а остальным будет сложно вписаться в нормы. Прежде всего, это касается клубов из Испании и Италии, которые не зарабатывают на должном уровне.