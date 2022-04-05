Финансовое сравнение четвертьфиналистов Лиги чемпионов и разные шансы украинцев на полуфинал
Три пары 1/4 финала Лиги чемпионов имеют явного фаворита. Подготовят ли матчи сюрпризы?
Авторитетный блоггер Swiss Ramble, часто пишущий о деньгах в футболе, сравнил финансы четвертьфиналистов Лиги чемпионов.
Доходы за прошлый сезон:
Бавария и Ливерпуль заработали в 5 раз больше Вильярреала и Бенфики соответственно. Ман Сити показал гораздо больший доход, чем Атлетико.
Зарплаты:
Очень похожая картина и только одна равная пара – у Челси и Реала одинаковые расходы на зарплату.
Стоимость составов:
Состав Баварии втрое дешевле состава Манчестер Сити, но в противостоянии с Вильярреалом все равно Мюнхен имеет явное преимущество.
Портал FiveThirtyEight оценил шансы команд на полуфинал, основываясь на последних результатах. В трех парах есть очевидные аутсайдеры. У команды Романа Яремчука очень туманные перспективы, а вот команда Александра Зинченко – фаворит.
Ливерпуль – 89%, Бенфика – 11%
Бавария – 84%, Вильярреал – 16%
Манчестер Сити – 82%, Атлетико – 18%
Челси – 54%, Реал – 46%
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