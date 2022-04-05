Три пары 1/4 финала Лиги чемпионов имеют явного фаворита. Подготовят ли матчи сюрпризы?

Авторитетный блоггер Swiss Ramble, часто пишущий о деньгах в футболе, сравнил финансы четвертьфиналистов Лиги чемпионов.

Доходы за прошлый сезон:

Бавария и Ливерпуль заработали в 5 раз больше Вильярреала и Бенфики соответственно. Ман Сити показал гораздо больший доход, чем Атлетико.

Зарплаты:

Очень похожая картина и только одна равная пара – у Челси и Реала одинаковые расходы на зарплату.

Стоимость составов:

Состав Баварии втрое дешевле состава Манчестер Сити, но в противостоянии с Вильярреалом все равно Мюнхен имеет явное преимущество.

Портал FiveThirtyEight оценил шансы команд на полуфинал, основываясь на последних результатах. В трех парах есть очевидные аутсайдеры. У команды Романа Яремчука очень туманные перспективы, а вот команда Александра Зинченко – фаворит.

Ливерпуль – 89%, Бенфика – 11%

Бавария – 84%, Вильярреал – 16%

Манчестер Сити – 82%, Атлетико – 18%

Челси – 54%, Реал – 46%

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