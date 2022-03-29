С момента предыдущего обновления наибольший прогресс у форварда Ливерпуля Диогу Жоты. Португалец подорожал на 15 млн евро, сообщает Transfermarkt. На втором месте Антони Эланга из Манчестер Юнайтед – плюс 11 млн.

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За ними четыре игрока, которые подорожали на 10 миллионов – Келвин Филлипс (Лидс), Габриэл Мартинелли (Арсенал), Ив Биссума (Брайтон) и Рис Джеймс (Челси).

Среди украинских легионеров АПЛ прибавил в трансферной стоимости только Виталий Миколенко. Защитника Эвертона теперь оценивают в 18 млн евро (+1 млн.). А вот Андрей Ярмоленко (3,5 млн) и Александр Зинченко (25 млн) подешевели на 500 тысяч и 3 миллиона соответственно.

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