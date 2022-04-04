По мнению Аль-Хелаифи, в Лиге чемпионов нужно ввести матч-открытие между действующим победителем турнира и одним из европейских топ-клубов. Также катарский миллиардер предлагает организовать церемонию открытия ЛЧ.

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"Я не совсем понимаю, как Супербоул (финальная игра сезона в американском футболе – прим.) может быть популярнее финала Лиги чемпионов. В США немного другое мышление, они умеют делать шоу и развлекать людей.

Я предлагаю ввести церемонию открытия Лиги чемпионов и в тот же вечер сыграть матч между победителем последнего розыгрыша и европейским топ-клубом. Возможно, это не столь хорошая идея, но нужно составлять конкуренцию.

Каждый поединок должен быть значимым событием и доставить радость фанатам. Мы с УЕФА думаем о ряде вариантов", – цитирует Аль-Хелаифи The Athletic.

Напомним, ПСЖ, которым пока что руководит катарский магнат, уже вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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