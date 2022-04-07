Виконавчий комітет УЄФА під час засідання затвердив нові правила ліцензування й фінансової стійкості, які напряму стосуються клубів. Вони набудуть чинності цього літа.

"При розробці нових заходів УЄФА працював у тісній співпраці з усіма зацікавленими сторонами в європейському футболі, щоб допомогти клубам впоратися з новими випробуваннями. Ці правила допоможуть нам захистити футбол і підготувати його до будь-яких потенційних потрясінь у майбутньому, заохочуючи раціональні інвестиції та закладаючи більш стійке майбутнє для нашого виду спорту.

Основною метою нових правил є досягнення фінансової стійкості. Це буде досягнуто завдяки трьом ключовим факторам: платоспроможності, стабільності та контролю за витратами.

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Щодо платоспроможності: нове правило відсутності протермінованої кредиторської заборгованості (перед футбольними клубами, співробітниками, податковими органами та УЄФА) забезпечить кращий захист кредиторів. Контроль буде проводитися щокварталу, терпимість до протермінованих платежів буде меншою.

Нові вимоги до доходів від футбольної діяльності є еволюцією чинних вимог беззбитковості, вони розширять фінансові можливості клубів. Щоб полегшити процес впровадження, розрахунок доходів від футбольної діяльності аналогічний до розрахунку результату беззбитковості.

Допустиме відхилення від точки беззбитковості збільшилося з 30 мільйонів євро за три роки до 60 мільйонів євро. Водночас вимоги щодо забезпечення справедливої ​​вартості угод, покращення балансу клубів та скорочення боргів стали значно суворішими.

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Найбільше нововведення у правилах – запровадження правил витрат на команду, щоб забезпечити кращий контроль над витратами щодо заробітної плати гравців та витрат на трансфери. Тепер витрати на заробітну плату, трансфери та гонорари агентів обмежені 70% доходів клубу. Порушення призведуть до заздалегідь визначених фінансових та спортивних санкцій.

Нові правила набудуть чинності у червні 2022 року. Впровадження буде здійснюватись поступово протягом трьох років, щоб дати клубам необхідний час для адаптації", – йдеться у заяві на сайті УЄФА.

Зауважимо, раніше аналітики The New York Times заявляли, що система регулювання витрат посприяє багатим англійським клубам, а решті буде складно вписатися у норми. Передусім це стосується клубів з Іспанії та Італії, які не заробляють на належному рівні.

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