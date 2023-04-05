Андрей Павелко выиграл выборы в Исполком УЕФА, но это не может мгновенно лишить его всех судебных проблем.

Главу УАФ решением суда временно отстранили от должности президента. Андрей Павелко вместе со своими адвокатами попытается искать счастье в апелляционном суде. Но, как сообщает французский Le Monde, проблемы с законом у Андрея Васильевича есть не только в Украине

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По информации издания, Павелко также обвиняется прокурором кантона Юра [Швейцария] в "фальсификации документов, угрозах, попытках принуждения и частной коррупции". Заседание суда по этому делу должно состояться 12 октября в суде Поррентрюи. Украинца подозревают в давлении и угрозах швейцарскому журналисту Арно Бедату, написавшему в 2018 году статью о Павелко в швейцарском журнале L'Illustré. Глава УАФ также якобы попросил родственника предложить господину Бедату 50 тысяч евро наличными, чтобы найти с ним компромисс в рамках гражданского процесса.

"Мы надеемся на образцовый приговор, потому что это квалифицированное, четко очерченное, чрезвычайно серьезное нападение на свободу прессы. Даже если необходимо соблюдать презумпцию невиновности, институции должны демонстрировать образцовое поведение и этические нормы сверх всех подозрений [было сказано до голосования в организации – прим.]. Мы не понимаем эту политическую поддержку", – Le Monde цитирует Джорджио Кампа, адвоката Арно Бедата и L'Illustré.

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В феврале 2019 года французская ассоциация Sherpa уже безуспешно призывала УЕФА отклонить кандидатуру г-на Павелко на должность исполнительного комитета УЕФА, осуждая судебные дела вокруг украинца и очевидные связи между его деятельностью парламентария и мандатами спортивного лидера. Но главная футбольная организация Европы сохраняет поддержку украинского функционера.

"УЕФА продолжает следить за ситуацией по непрерывному судебному разбирательству против господина Павелко в Украине. На данном этапе у нас нет комментариев, поскольку при текущих обстоятельствах следует учитывать принцип презумпции невиновности", – представитель УЕФА отделался дипломатическим ответом на запрос о ситуации.

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