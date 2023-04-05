Андрій Павелко виграв вибори до Виконкому УЄФА, але це не може вмить позбавити його всіх судових проблем.

Очільника УАФ рішенням суду тимчасово відсторонили від посади президента. Андрій Павелко разом зі своїми адвокатами спробує знайти щастя в апеляційному суді. Але, як повідомляє французький Le Monde, проблеми із законом в Андрія Васильовича є не тільки в Україні.

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За інформацією видання, пан Павелко також звинувачується прокурором кантону Юра [Швейцарія] у "фальсифікації документів, погрозах і спробах примусу та приватній корупції". Засідання суду по цій справі має відбутися 12 жовтня в суді Поррентрюї. Українця підозрюють у тиску та погрозах швейцарському журналісту Арно Бедату, який у 2018 році написав статтю про Павелка у швейцарському журналі L'Illustré. Очільник УАФ також нібито попросив родича запропонувати пану Бедату 50 тисяч євро готівкою, щоб знайти з ним компроміс в рамках цивільного процесу.

"Ми сподіваємося на взірцевий вирок, тому що це кваліфікований, чітко окреслений, надзвичайно серйозний напад на свободу преси. Навіть якщо необхідно дотримуватись презумпції невинуватості, інституції повинні демонструвати зразкову поведінку та етичні норми понад усі підозри. Пан Павелко не повинен знову балотуватися в УЄФА [було сказано до голосування в організації – прим.]. Ми не розуміємо цієї політичної підтримки", – Le Monde цитує Джорджіо Кампа, адвоката Арно Бедата та L’Illustré.

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У лютому 2019 року французька асоціація Sherpa вже безуспішно закликала УЄФА відхилити кандидатуру пана Павелка на посаду виконавчого комітету УЄФА, засуджуючи судові справи навколо українця та очевидні зв'язки між його діяльністю парламентарія та мандатами спортивного лідера. Але головна футбольна організація Європи зберігає підтримку українського функціонера.

"УЄФА продовжує стежити за ситуацією щодо безперервного судового розгляду проти пана Павелка в Україні. На даному етапі ми не маємо жодних коментарів, оскільки за поточних обставин слід враховувати принцип презумпції невинуватості", – представник УЄФА відбувся дипломатичною відповіддю на запит щодо ситуації.

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