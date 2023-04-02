Президент УАФ Андрей Павелко заработал за последние четыре года в составе Исполнительного комитета УЕФА 1,68 млн евро, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Павелко претендует на должность вице-президента УЕФА, – источник

По информации источника, цена членства в Исполкоме измеряется 35 тысячами евро в месяц.

Уже 5 апреля, на следующем Конгрессе УЕФА в Лиссабоне, Павелко попытается не только сохранить место в организации, но и выставить свою кандидатуру на должность одного из вице-президентов. Утверждается, что в случае успеха банковский счет Павелко ежемесячно будет пополняться на 55 тысяч евро – именно такова официальная зарплата заместителей Александера Чеферина.

Напомним, Андрея Васильевича решением суда временно отстранили от должности президента УАФ, хотя ассоциация опровергла эту информацию. 47-летнего Павелко ранее выпустили на свободу под залог в 10 миллионов гривен. Его, в частности, подозревают в хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

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