Сегодня на 47-ом конгрессе УЕФА в Лиссабоне определили ключевых персон европейского футбола на ближайшие 4 года.

Действующий президент Александер Чеферин без конкуренции был переизбран на второй полный срок. Также 55 ассоциаций-членов УЕФА определяли состав Исполкома.

Было девять вакантных мест – одна квота для женщин, семь должностей на четыре года и еще одна на два года. Среди 13 претендентов оказался и опальный глава украинского футбола Андрей Павелко, бывший в предыдущей версии Исполкома.

Павелко заработал немалую сумму за 4 года в УЕФА и планирует идти на повышение.

Квоту для женщин безальтернативно забрала валлийка Лаура Маккалистер, а 2-летнюю позицию – немец Ханс-Йоахим Вацке (также без конкурентов). Самым интересным был выбор остальных 7 мест, на которые оставалось 11 человек.

55 ассоциаций-членов избрали следующую семерку, которая дополнит руководящий орган всего европейского футбола: Арманд Дука* (Албания, 45 голосов), Йеспер Кристенсен* (Дания, 42), Петр Фоусек (Чехия, 40), Леван Кобиашвили (Грузия, 40), Луис Рубиалес* (Испания, 40), Филипп Диалло (Франция, 37) и АНДРЕЙ ПАВЕЛКО* (УКРАИНА, 31). Звездочками обозначены те, кто пошли на второй срок. Остальные 4 кандидата набрали от 15 до 25 голосов, поэтому отрыв семерки победителей оказался довольно большим.