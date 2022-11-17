Проект "Гроші" выпустил сюжет, в котором показал, как роскошествует президент УАФ Андрей Павелко и задался вопросом, где и когда функционер мог нажить такое состояние.

Видео было снято во время обысков, которые проводились в конце октября, когда Андрей Павелко был в командировке в Швейцарии. Следственные действия проходили в сопровождении охраны президента УАФ. Сюжет поражает размахом, с которым живет футбольный функционер. Так, земля, на которой расположена квартира, стоит не менее 7 тысяч долларов за сотку, а площадь дома составляет 1200 квадратных метров. На видео видна веранда с дорогой садовой мебелью, стол с позолотой, роскошная стереосистема и золотая посуда.

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В помещении есть комната отдыха с массажным столом и креслом, кинотеатр и бассейн, отдельное помещение для хранения элитного вина с контроллером температуры, очень много икон. В гардеробной – более ста пар роскошной обуви, размещенной под стеклом с подсветкой (среди них – уникальные образцы из кожи крокодила, страуса и питона). Впечатляет и отдельная комната для одежды жены чиновника Екатерины Чаус, с десятками сумок и браслетов, платьев и жакетов от известных брендов, безумной коллекции лабутенов и т. п.

Интересно, что раньше Павелко отрицал какие-либо обыски в своем доме, а согласно документам недвижимость принадлежит его матери – ее она приобрела всего два месяца назад (хотя семья Павелко проживает там уже не один год).

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