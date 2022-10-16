"Горды, что команда чувствует себя готовой к любому вызову. Надо отдать ей должное. Футбол принадлежит футболистам, которые принимают решения на поле. Какое я отношение имею к тому, что Зубков из-за себя Реалу забил? Какое я отношение имею к тому, что он снова забьет Реалу и еще раз сегодня? Футболисты принимают решение, могу только гордиться ими. Они дают мне вдохновение и мотивацию работать еще дальше с ними, получать удовольствие и продолжать работать еще мощнее.

Шахтер – Динамо: "Пташка" с "Азовстали" спела гимн перед Классическим – еще один герой нанес первый удар по мячу

А так это первое Классическое для меня. Такая мечта всегда была. Обыграть грандов – когда был тренером Карпат и СК Днепр-1. А теперь противостоять гранду и показать, что в этот момент выиграла лучшая команда. Нас это должно радовать, придавать уверенности. Не самоуверенности, а уверенности. Продолжать так и дальше.

Вышел ли Шахтер на пик формы? Не знаю, пик ли формы. Я вообще не верю в пик формы, реализации или жизни. Должен быть сфокусирован на сегодня. Давать максимум, что имеешь сегодня. Сегодня рисуешь завтра. Перед Классическим есть столько работы, тренировок. Ты не можешь просто нажать кнопку и обыграть Динамо. Фокус и мотивация, которые показывает команда, умножается на талант.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Голод, который мы имеем, и синергия тренерского штаба, персонала и футболистов сделает нас еще сильнее как одно целое. Чувствуем поддержку болельщиков. Хотим их поблагодарить за эти матчи. Особенно тому фанату (Михаилу Дианову, герою "Азовстали" – прим.), который сделал первое касание к мячу. Мы в Хорватии с семьей видели его по телевидению, знаем о нем. Он действительно боец, которым Украина должна гордиться. У меня были мурашки, когда увидел и узнал его", – приводит слова Йовичевича Tribuna.

Напомним, что перед матчем Шахтер – Динамо два героя "Азовстали" приняли участие в предматчевых мероприятиях. Так, "Пташка" Екатерина Полищук исполнила гимн Украины, а Михаил Дианов нанес первый удар по мячу.

Шахтер обыграл Динамо в Классическом и оторвался на 7 очков в УПЛ – Нещерет отбил пенальти, Монзуль удалила Забарного