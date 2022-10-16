Шахтер победил Динамо в центральном матче 7-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Динамо на "Футбол 24".

Команда Игора Йовичевича одержала убедительную победу в первом Классическом сезоне 2022/23. В первом тайме забил Зубков, а Нещерет парировал пенальти от Траоре.

Шахтер обыграл Динамо в Классическом и оторвался на 7 очков в УПЛ – Нещерет отбил пенальти, Монзуль удалила Забарного

Динамо на старте второго тайма попыталось вернуться в игру (отличился Ванат), но очень быстро пропустило второй мяч. Надежды на камбэк разрушило удаление Забарного.

Благодаря этой победе Шахтер набрал 16 очков и вернулся на второе место в ПЛ, отставание от СК Днепр-1 составляет 2 пункта. Динамо остается в середине турнирной таблицы, за 6 матчей потерпев 3 поражения и одержав 3 победы.