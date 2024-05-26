"Мы смотрели на нашу молодежь и ребят, которые не играли. Очень достойно, дали бой. Руху нужно было выигрывать или сыграть вничью. Это футбол.

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Я очень доволен ребятами, которые вышли. Они боролись и играли в футбол. Никто никому ничего не отдавал, потому что футбол должен быть не прогнозируемый. Были разные разговоры, но мы играли в футбол. Все, что могли, эти ребята делали на футбольном поле. Я их поблагодарил, сказал, чтобы хорошо отдохнули.

Сезон мы должны поделить на две части. Мы провалили первую часть, а во второй Шовковскому удалось стабилизировать игру, команда показывала очень хорошие поединки. Шахтеру мы не проиграли по игре.

Так бывает. Нужно брать очки не между собой, а в таких встречах, потому что и с лидерами дают 3 очка, и с аутсайдерами дают 3 очка. Мы будем прогрессировать в следующем сезоне, я в этом не сомневаюсь.

Как оценю работу Шовковского? Можна оценивать по результатам. Две ничьи за все то время, что он руководит командой. Он очень мощно работает – и психологически, и физически команда готова. Матч с Рухом это доказал. Ребята могли уже почивать на лаврах, но удалось их настроить. Это было очень тяжело.

У Руха хорошие футболисты, но они очень молодые, они должны прогрессировать. То, что Козловский делает – большая ему благодарность. Он воспитывает хорошую молодежь. Эта молодежь будет играть не только в Рухе, а будет играть еще и за нашу сборную. Поэтому ему большая благодарность за это. У него очень хорошая инфраструктура, школа, молодежь. Я думаю, что у этой команды все впереди", – сказал Суркис в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, Рух на своем поле не сумел отобрать очки у Динамо и потерял шанс впервые в истории сыграть в еврокубках.

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