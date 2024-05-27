"Важно, что клуб имеет стратегию – это самое главное. В следующем сезоне ребята не станут чрезвычайно опытными, им в любом случае необходимо пройти какое-то время. Мы не будем покупать футболистов за большие деньги, будем продолжать воспитывать своих игроков. Рух будет делать все для того, чтобы они развивались и в дальнейшем строить команду придерживаясь сегодняшней стратегии.

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Будут ли трансферы на выход? На сегодня эти футболисты останутся. Конечно, что нашими игроками интересуются, но я думаю, что они останутся. Нам необходимо точечно усилить некоторые позиции. Я не думаю, что будут большие изменения", – поделился Пономарев в комментарии Tribuna.

Напомним, что Рух в последнем туре уступил Динамо и завершил сезон на шестой строчке, остановившись в шаге от зоны еврокубков.

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