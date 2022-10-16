"Горді, що команда почувається готовою до будь-якого виклику. Треба віддати їй належне. Футбол належить футболістам, які приймають рішення на полі. Яке я відношення маю, що Зубков через себе Реалу забив? Яке я маю відношення, що він знову заб’є Реалу і ще раз сьогодні? Футболісти приймають рішення, можу тільки пишатися ними. Вони дають мені натхнення та мотивацію працювати ще далі з ними та отримувати задоволення та продовжувати працювати ще потужніше.

Шахтар – Динамо: "Пташка" з "Азовсталі" заспівала гімн перед Класичним – ще один герой зробив перший удар по м'ячу

А так це перше Класичне для мене. Така мрія завжди була. Обіграти грандів – коли був тренером Карпат та СК Дніпро-1. А тепер протистояти гранду та показати, що на цей момент виграла краща команда. Нас це повинно тішити, додавати впевненості. Не самовпевненості, а впевненості. Продовжувати так і надалі.

Чи вийшов Шахтар на пік форми? Не знаю, чи пік форми. Я взагалі не вірю в пік форми, реалізації чи життя. Мусиш бути сфокусованим на сьогодні. Давати максимум, що маєш на сьогодні. Сьогодні малюєш завтра. До Класичного є стільки роботи, тренувань. Ти не можеш просто натиснути на кнопку та обіграти Динамо. Фокус та мотивація, які показує команда, множиться на талант.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Голод, який ми маємо та синергія тренерського штабу, персоналу та футболістів зробить нас ще сильнішими як одне ціле. Відчуваємо підтримку вболівальників. Хочемо їм подякувати через ці матчі. Особливо тому фанату (Михайлу Діанову, герою "Азовсталі" – прим.), який зробив перший дотик до м’яча. Ми в Хорватії з сім’єю бачили його через телебачення, знаємо про нього. Він справді боєць, яким Україна повинна пишатися. У мене були мурашки, коли побачив та впізнав його", – наводить слова Йовічевіча Tribuna.

Нагадаємо, що перед матчем Шахтар – Динамо двоє героїв "Азовсталі" взяли участь у передматчевих заходах. Так, "Пташка" Катерина Поліщук виконала гімн України, а Михайло Діанов завдав першого удару по м'ячу.

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