Норвежец обидно травмировался на 15-й минуте матча против Осасуны и упустил шанс догнать Довбика. Впрочем, Марселино обращает внимание на количество голов с пенальти. Серлот все свои 23 мяча забил с игры, а вот у Довбика 7 из 24 голов – пенальтийные.

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"Немного грустно, потому что мы имели мечту, что Александер станет лучшим бомбардиром. Я думаю, он заслужил это, потому что забил 23 гола и ни одного с пенальти. Его постигла травма, это так печально.

Сёрлот расстроен, это нормально. Травмироваться в игре, где ты так хочешь забить... Я сразу понял, что что-то случилось. Мы поговорили с Александером. Это печальный день для него и всех нас, кто разделял его мечту", – приводит слова Марселино Marca.

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